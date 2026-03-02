時裝周／舒淇、Stray Kids I.N超強助陣！新BV編織延伸全身　皮草藏驚喜

記者鮑璿安／綜合報導

Bottega Veneta 2026 秋冬系列於米蘭發表，創意總監Louise Trotter持續以女性視角解讀品牌工藝與設計的全新篇章，鮮明艷麗的紅色秀場宛如歌劇舞台般，展開關於「粗獷主義與感性對話」的時裝敘事。星光助陣自然是必不可少的，品牌大使舒淇、Stray Kids 成員I.N、茱莉安摩爾都到場直擊大秀的發表。





▲尹汝貞、舒淇 。（圖／品牌提供）





▲Stray Kids 成員I.N、茱莉安摩爾 。（圖／品牌提供）

去年2025年1月Louise Trotter正式接掌品牌，極簡手法藏著大膽材質與精準比例獲得高度評價。尤其是她擅長翻玩品牌的標誌性元素，將皮革、編織等招牌細節呈現出神入化的結構，成為每季必看的核心重點，藉此塑造出一群獨立而強勢的女性形象。

本季輪廓靈感來自 1950 年代的粗獷主義建築，以希臘傳奇女高音瑪麗亞卡拉絲(MariaCallas)， 以及義利導演皮耶保羅帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）為形象的造型，構築了多套大膽廓形的皮草單品，而材質更藏有創新細節，工匠們透過絲綢、斜 紋綢、針織與科技纖維中模擬皮草般的紋理，顛覆既有製作流程，使其在走動時顯得格外細膩靈動，模特兒如電影角色般緩步登場，打造兼具戲劇性與現代感的視覺場景。

當中也出現許多剛柔並濟的組合，Louise Trotter帶來拿手的空氣感廓形，為硬挺的皮革注入呼吸空間，像是黑色螺紋背心搭配編織皮革鉛筆裙與寬版低垂腰帶的造型，則將品牌標誌性的 Intrecciato 工藝延伸至服裝本體，也成為風衣的翻領、肩扣，進而強調腰線與身體曲線，讓結構與性感並存。祖母的晚宴包也成為靈感來源，裝點懷舊的花卉元素，一秒拉回曆經歲月的年代。Bottega Veneta本季依舊為大包愛好者創造許多話題單品，低調奢華的保齡球包、Intrecciato 工藝皮革硬殼包款以及藏身於腋下的托特包，皆是工藝和實用價值的完美展現，無不讓人的雙眼感到滿足。

