不挨餓也能瘦？「低內耗瘦身」10招讓身體自然進入燃脂節奏

>

▲▼「低內耗瘦身」10招讓身體自然進入燃脂節奏 。（圖／Unsplash）

▲每天喝足水分，有助改善假性飢餓。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

一想到瘦身，很多人腦中浮現的都是忍耐。但當生活本就充滿壓力，身體更容易進入「保留能量」模式，反而卡關。營養師高敏敏分享，所謂「低內耗瘦身」主張先讓身體安心、穩定，代謝才有空間打開，也更容易瘦得久、瘦得輕鬆。

▲▼「低內耗瘦身」10招讓身體自然進入燃脂節奏 。（圖／Unsplash）

什麼是低內耗瘦身？營養師高敏敏表示，就是先降壓，再談燃脂，重點不在更激烈的節食，而是降低情緒內耗、意志力消耗與飲食焦慮；同時提升穩定代謝與生活可持續度。當壓力長期偏高，身體會啟動防禦機制，影響食慾與脂肪儲存節奏。透過規律作息與放鬆習慣，讓身體回到平衡狀態。聽聽營養師教你10個日常做法，讓瘦變得更自然。

▲▼低內耗瘦身。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#情緒先穩，脂肪才走

長期壓力可能影響食慾與脂肪分布。可嘗試深呼吸、冥想、睡前減少滑手機；營養補充（如鎂、B群）依個人需求評估。

#乾淨飲食，打好代謝底子

飲食越單純，身體負擔越小。以原型蛋白、蔬菜、全穀與好油為主，少加工、少過度調味。

#鬆弛感進食，吃得剛好

放慢進食速度、不邊滑手機，幫助大腦接收飽足訊號。約7分飽，更容易長期維持。

#穩定血糖，順序很重要

可嘗試蛋白質→蔬菜→澱粉的進食順序，減少餐後血糖波動，降低暴食機率。

#生活型活動，天天累積

不一定要高強度運動。飯後走10分鐘、增加日常步行，都有助能量消耗。

#睡眠是隱藏版關鍵

睡眠不足可能影響食慾與代謝。盡量在晚間11點前入睡，建立固定作息。

#水喝夠，減少假性飢餓

每日飲水量可依體重抓30–35ml/kg（依個人狀況調整），避免把口渴誤認為飢餓。

#不撐、不補償

每餐不過量，也不因為吃多就極端節食，維持穩定節奏。

#拒絕自責循環

偶爾吃多是生活的一部分。與其補償性節食，不如下一餐正常吃。

#別迷戀體重機

體重會因水分與生理期波動。可同時觀察體態、精神與睡眠品質。

關鍵字：

瘦身, 低內耗, 代謝, 減壓, 健康

