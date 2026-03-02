一到春天就提不起勁？中醫觀點教你3招找回精神

▲邁入春季容易沒精神，一趴下就睡著。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣轉暖、白天變長，卻覺得更想睡？不少人一到春天就容易提不起勁，就中醫觀點來說，這與季節轉換帶動體內氣機變化有關，只要順勢調整作息與飲食，從3個方向下手就可幫助逐步改善。

依中醫觀點，冬季偏向收藏，人體活動力較低；進入春天後，自然界萬物生長，人體氣機也跟著往外舒展。如果冬天長期晚睡、少運動、飲食厚重，身體還停留在「收」的狀態，遇到春天的「發」，就容易出現適應落差，表現為疲倦、昏沉或注意力下降。而且春季氣候多變且溫差大，身體為了維持恆定，需要消耗更多能量調節，也可能讓人覺得比平時更累。

#作息跟著天光走

建議逐步把入睡時間提前，讓睡眠時間固定。早晨接觸自然光、簡單伸展，有助身體清醒，可以試試至少連續實行1至2周，觀察精神變化。

▲挑選清爽料理降低腸胃負擔。（圖／Unsplash）

#飲食減負擔

減少高油、高糖與過量澱粉，避免餐後血糖起伏過大導致昏沉。多選擇當季蔬菜、清爽料理，讓腸胃負擔下降，也有助提升白天精神。若腸胃較弱或有慢性疾病者，飲食調整應循序漸進，必要時諮詢專業。

#微運動喚醒循環

與其劇烈運動，不如選擇節奏穩定的活動，如快走、瑜伽、伸展。建議一周可以3次，每次只要20分鐘以上即可，重點在於持續，而不是強度。

