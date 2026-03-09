fb ig video search mobile ETtoday

《莎拉的真偽人生》申惠善劇中同款「遺書香水」　藏著最心碎細節

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由申惠善、李浚赫演的Netflix懸疑作品《莎拉的真偽人生》（레이디두아），是近期話題度相當高的作品。劇情透過一連串反轉不斷的詐騙案件，層層推進故事核心，讓觀眾一步步被帶入真假難辨的世界。在《莎拉的真偽人生》中，假象的誕生並不只來自詐騙者本身，而是來自他們如何利用社會目光與輿論推波助瀾，將原本建立在虛構之上的事物，塑造成看似真實、令人深信的存在。

《莎拉的真偽人生》遺書香水是它！申惠善劇中同款diptyque Orphéon爵夢，藏著最心碎細節

劇中申惠善大飆演技，一人分飾四個角色，包括初登場的精品店員睦佳熙、酒店小姐荳兒、富婆金恩才，以及「蓓朵奧」亞洲分社長金莎拉。最讓編輯記憶深刻的是結局中金莎拉為了守護「蓓朵奧」這個品牌，寧願以金美靜的身份入獄，也不願讓品牌背負「假貨」的標籤。最終，金美靜如願成為了金莎拉，而金莎拉也以自己的方式守住了品牌。「如果讓人分辨不出真假，那還能說是假的嗎？」

《莎拉的真偽人生》遺書香水是它！申惠善劇中同款diptyque Orphéon爵夢，藏著最心碎細節

莎拉噴在遺書上的香水是這瓶！

除了劇情反轉再反轉讓人印象深刻外，編輯還看到了一個小亮點！在《莎拉的真偽人生》第三集中，睦佳熙選擇結束自己的生命，並留下了一封遺書。在最後時刻，她還特別噴上香水；不過這瓶香水其實早在前面的情節就已經出現，當時在精品店工作的睦佳熙，因為受夠員工專用廁所距離太遠，便拆下名牌，偷偷進入只開放給客人的化妝室，這瓶擺放在洗手台上的香水也被她順手放進口袋帶走，香水正是噴在遺書上的diptyque Orphéon（爵夢）。

《莎拉的真偽人生》遺書香水是它！申惠善劇中同款diptyque Orphéon爵夢，藏著最心碎細節

diptyque Orphéon爵夢淡香精

diptyque Orphéon（爵夢）淡香精，是為了紀念巴黎傳奇的Orphéon酒吧而誕生。那裡曾是品牌三位創辦人最常聚會的地方，也成為這款香水的靈感來源。香氣裡可以聞到煙霧、木頭與淡淡胭脂粉香，整體氛圍像是一個老派卻浪漫的巴黎夜晚，帶著些許懷舊感，同時又很時髦，香豆帶出溫暖柔和的氣息，雪松與杜松子則增添深度與清新感，再揉合茉莉的細緻花香，交織成一種帶有煙草青煙與拋光木質感的香氣。

《莎拉的真偽人生》遺書香水是它！申惠善劇中同款diptyque Orphéon爵夢，藏著最心碎細節

diptyque Orphéon爵夢和《莎拉的真偽人生》劇中的連結是什麼？

編輯認為香水本身很符合劇情，Orphéon的靈感來自巴黎酒吧文化，帶有煙霧、木質、胭脂粉感，整體氛圍介於優雅與頹廢之間，有一種「表面光鮮、內裡複雜」的感覺；而《莎拉的真偽人生》的核心也是如此，角色透過不同身份在社會中生存，真假界線模糊。而且Orphéon本身就是一款帶有回憶與懷舊色彩的香水，再加上劇中睦佳熙說：「但是死之前，我想證明我的存在。」噴在遺書上，某種程度會不會也像是睦佳熙在留下「自己曾經存在過」的痕跡？

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

《莎拉的真偽人生》申惠善的「黛妃包」什麼來頭？來自Dior限量系列，竟還藏著角色深意？

CORTIS同款香水清單公開！Balenciaga、Jo Malone London、DIOR 11款愛用香氛一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 莎拉的真偽人生, 香水, diptyque

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

熱戀期過卻越愛越深的三大星座！TOP 1日積月累的深厚依賴難以破壞

喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動

喜歡就直接說！最會表達愛意的星座女TOP3，第1名完全藏不住心動

美周記／話題美妝新品登場　Aesop A醇精華油成焦點 說話太直常被誤會？最容易「一句話惹怒人」星座Top3 《莎拉的真偽人生》申惠善劇中同款「遺書香水」　藏著最心碎細節 除了金錢、長相讓人更加分的三種心動特質　還能讓戀情長長久久 台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來 5種最適合放臥室的盆栽植物　助眠又淨化空氣 效率達人的晨間公式！早起後5個好習慣讓你每周多出10小時

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面