《莎拉的真偽人生》申惠善劇中同款「遺書香水」　藏著最心碎細節

由申惠善、李浚赫演的Netflix懸疑作品《莎拉的真偽人生》（레이디두아），是近期話題度相當高的作品。劇情透過一連串反轉不斷的詐騙案件，層層推進故事核心，讓觀眾一步步被帶入真假難辨的世界。在《莎拉的真偽人生》中，假象的誕生並不只來自詐騙者本身，而是來自他們如何利用社會目光與輿論推波助瀾，將原本建立在虛構之上的事物，塑造成看似真實、令人深信的存在。

劇中申惠善大飆演技，一人分飾四個角色，包括初登場的精品店員睦佳熙、酒店小姐荳兒、富婆金恩才，以及「蓓朵奧」亞洲分社長金莎拉。最讓編輯記憶深刻的是結局中金莎拉為了守護「蓓朵奧」這個品牌，寧願以金美靜的身份入獄，也不願讓品牌背負「假貨」的標籤。最終，金美靜如願成為了金莎拉，而金莎拉也以自己的方式守住了品牌。「如果讓人分辨不出真假，那還能說是假的嗎？」

莎拉噴在遺書上的香水是這瓶！

除了劇情反轉再反轉讓人印象深刻外，編輯還看到了一個小亮點！在《莎拉的真偽人生》第三集中，睦佳熙選擇結束自己的生命，並留下了一封遺書。在最後時刻，她還特別噴上香水；不過這瓶香水其實早在前面的情節就已經出現，當時在精品店工作的睦佳熙，因為受夠員工專用廁所距離太遠，便拆下名牌，偷偷進入只開放給客人的化妝室，這瓶擺放在洗手台上的香水也被她順手放進口袋帶走，香水正是噴在遺書上的diptyque Orphéon（爵夢）。

diptyque Orphéon爵夢淡香精

diptyque Orphéon（爵夢）淡香精，是為了紀念巴黎傳奇的Orphéon酒吧而誕生。那裡曾是品牌三位創辦人最常聚會的地方，也成為這款香水的靈感來源。香氣裡可以聞到煙霧、木頭與淡淡胭脂粉香，整體氛圍像是一個老派卻浪漫的巴黎夜晚，帶著些許懷舊感，同時又很時髦，香豆帶出溫暖柔和的氣息，雪松與杜松子則增添深度與清新感，再揉合茉莉的細緻花香，交織成一種帶有煙草青煙與拋光木質感的香氣。

diptyque Orphéon爵夢和《莎拉的真偽人生》劇中的連結是什麼？

編輯認為香水本身很符合劇情，Orphéon的靈感來自巴黎酒吧文化，帶有煙霧、木質、胭脂粉感，整體氛圍介於優雅與頹廢之間，有一種「表面光鮮、內裡複雜」的感覺；而《莎拉的真偽人生》的核心也是如此，角色透過不同身份在社會中生存，真假界線模糊。而且Orphéon本身就是一款帶有回憶與懷舊色彩的香水，再加上劇中睦佳熙說：「但是死之前，我想證明我的存在。」噴在遺書上，某種程度會不會也像是睦佳熙在留下「自己曾經存在過」的痕跡？

