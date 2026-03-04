fb ig video search mobile ETtoday

小魔女DoReMi主題餐廳菜單周邊、用餐資訊全攻略　魔女見習生必打卡

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

由FANFANS CAFÉ打造的《小魔女DoReMi × FANFANS CAFÉ》聯名主題餐廳於2月5日起，在台北西門、台中一中及高雄愛河三地同步揭開序幕，開幕首日便在社群平台上引發瘋傳，成為全台動漫迷與魔女見習生們必衝的打卡聖地。

沉浸式體驗魔幻舞台

店內裝潢以甜點店元素精心佈置，重現了「魔法堂」變身後的樣貌，五位小魔女見習生DoReMi、羽月、小愛、音符、小桃子穿著糕點師制服的等身立牌在店內迎接大家，成為必拍焦點。現場最吸睛的莫過於精心佈置的「魔幻舞台」拍照牆，配合官方準備的「波龍」與精靈手拿道具，讓粉絲能化身魔女見習生，一起施展魔法、拍照留念！

角色專屬5款主餐、3款甜點

主餐共有5款，點購即可獲得對應的「角色透卡立牌」！

DoReMi的最不幸美少女牛排飯

以蒜香牛排搭配溏心蛋、番茄、玉米筍與可愛音符造型白飯呈現DoReMi的俏皮與努力精神。

羽月的法式煙燻火腿可頌

以酥香可頌夾入煙燻火腿與起司，搭配地瓜泥及水果切片，輕盈優雅，帶出羽月的溫柔氣質。

小愛的關西風章魚燒炒麵

以章魚燒風味醬香濃郁的炒麵搭配清爽小菜，充滿小愛熱情豪爽的魅力。

音符的後台補給地瓜泥三明治

三明治以綿密地瓜泥搭配唐揚炸雞及藍莓優格，是忙碌偶像音符快速補充能量的活力餐點。

小桃子的培根起司鬆餅堡

以香煎培根、濃郁起司、格子鬆餅與酥脆薯條組成甜鹹交錯的美式風味。

心愛的道魯賓

曾讓無數觀眾流淚的「心愛的道魯賓」覆盆莓慕斯蛋糕，這次終於能被粉絲親口品嚐。

魔女米拉200年前吃的司康

司康搭配草莓果醬與乳酪抹醬，帶來熟悉又溫暖的甜點風味。

魔女莉卡的青蘋果風味茶凍

茶凍口感清爽滑順，點綴櫻桃與紫色糖珠，搭配酸甜水果與莓果，視覺與風味層次兼具。

五色咒語飲品與預購周邊

除了飽足的主食，五款代表色特調飲品則在吸管套上印有專屬咒語，點餐即隨機贈送12款精美杯墊。除了用餐，粉絲也能將魔法帶回家，現場展示並於官網預購多款獨家聯名周邊，包含抱枕、托特包、服飾、鑰匙圈等生活用品，官網購物達指定金額還能獲得角色紀念厚卡。

《小魔女DoReMi × FANFANS CAFÉ》活動資訊

台北西門店
地址：台北市萬華區昆明街92之1號5樓
時間：2／5～3／31

台中一中店
地址：台中市北區太平路22號2樓
時間：2／6～4／1

高雄店
地址：高雄市前金區大同二路23號1樓
時間：2／6～4／1

營業時間：11：00－20：30
最後供餐時間：主餐19：30、甜點與飲品20：00
用餐時限：每場次限時80分鐘

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

首爾三大可頌名店「Teddy Beurre House」快閃台北！去哪買？預購資訊、四大必吃品項公開

饗A Joy攜手江振誠訂位時間+亮點菜色！和牛舌餅、環島西班牙海鮮飯必吃

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 小魔女DoReMi, 主題餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

我想要說....

