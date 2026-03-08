「蘋果豆漿養生飲」4款自製喝法公開！不只順腸還能養顏　中醫也推

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人

想找一杯可以自製、做法簡單又真正有感的日常養生飲品？近期爆紅的「蘋果打豆漿」就是正解！結合中醫觀點與現代營養學，溫和順口又富含植物蛋白與果膠，整理4款對應不同需求的蘋果豆漿配方與最佳飲用時機，讓妳一次喝對更有感！

蘋果豆漿養生飲從中醫觀點來看，蘋果具有益心氣、和脾胃、生津止渴的特性，性質溫和；而純豆漿偏微涼，兩者搭配剛好形成平衡，對脾胃較虛弱、早上不適合喝太寒飲品的人特別友善。

而從營養學角度分析，蘋果富含果膠與多酚，有助腸道環境與抗氧化；豆漿則提供優質植物性蛋白與大豆異黃酮。兩者結合，不僅提升飽足感，也讓營養更完整，許多人長期飲用後，會感覺排便較順、口氣清新，晨起浮腫感也較不明顯。

4款自製蘋果豆漿食譜一次收藏

1. 基礎入門款｜蘋果黃豆漿

功效重點： 喚醒腸胃、幫助排便、日常保養首選

材料：

●蘋果1顆（去皮去籽切塊）

●黃豆 50g

●開水 800ml

做法：黃豆提前浸泡約6小時，與蘋果塊一起放入豆漿機，選擇豆漿模式約20分鐘即可。

最佳飲用時機

早上7：00－9：00的早餐時段，是腸胃蠕動較活躍的時間。

這款富含膳食纖維與植物蛋白，特別適合早晨想溫和啟動消化系統的上班族。

加分喝法：搭配水煮蛋或全麥吐司，就是一份均衡又有飽足感的輕早餐。

「蘋果豆漿養生飲」自製4款喝法大公開！不只順腸還能養顏 中醫也推！

2. 消腫代謝款｜蘋果紅豆豆漿

功效重點： 幫助水分代謝、減輕浮腫感

材料：

●蘋果 半顆

●黃豆 30g

●紅豆 20g

●開水 800ml

做法：黃豆與紅豆提前泡軟，與蘋果塊一起打成豆漿即可。

最佳飲用時機：

生理期前：有助舒緩荷爾蒙變化帶來的水腫

晚餐時段：增加飽足感、減少晚間嘴饞

實用小撇步：紅豆可先乾炒再泡水，風味更香，也更貼近紅豆水的代謝概念。

3. 滋潤養顏款｜蘋果銀耳豆漿

功效重點： 補充膠質、提升肌膚潤澤度

材料：

●蘋果 半顆

●黃豆 40g

●乾銀耳 5g

●開水 800ml

做法：銀耳先泡發並撕小朵，黃豆泡軟後與蘋果一同打漿。

最佳飲用時機

下午3：00－4：00 或乾燥的夜晚特別適合。這段時間許多人容易疲倦、肌膚乾燥，這款口感滑順的飲品能同時補水與補能量。

長時間待在冷氣房、經常覺得喉嚨乾或皮膚緊繃的人，很適合把這杯當作日常保養飲。

「蘋果豆漿養生飲」自製4款喝法大公開！不只順腸還能養顏 中醫也推！

4. 健脾養胃款｜蘋果山藥豆漿

功效重點： 溫潤養胃、幫助消化

材料：

●蘋果 半顆

●黃豆 40g

●山藥 50g

●開水 800ml

做法：山藥去皮切塊（建議戴手套），黃豆泡好後與蘋果一起打漿。

最佳飲用時機：

-大餐或應酬後

-運動後

-睡前約兩小時

山藥質地溫潤，對於吃得較油膩、生冷後的腸胃調整特別友善，也適合消化較慢或腸胃敏感族群。

關鍵提醒：務必使用豆漿機高溫模式讓山藥完全熟透，口感會更像濃湯，也較好消化。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。

