SEVENTEEN珉奎同款香水公開！小狗系男神私藏愛香　檀香33、夜之琥珀上榜

Text／Marie Claire美麗佳人

由SEVENTEEN珉奎、 S.COUPS組成的SEVENTEEN小分隊CxM，將於2026年4月24日至4月26日一連三天登上高雄巨蛋開唱，消息一出立刻讓克拉（粉絲名）們為之瘋狂！其中成員MINGYU（金珉奎）高挑身形與立體五官成為團內極具代表性的門面之一，舞台上散發成熟性感的強烈氣場，私下卻有著陽光又帶點反差萌的個性，讓他擁有超高人氣。

作為Hip-hop Team成員，珉奎不只在表演中展現穩定實力，生活中更以擅長料理、動手能力強的形象圈粉無數，兼具帥氣與親和力的魅力，也讓他成為時尚與美妝品牌喜愛的合作對象。而被粉絲暱稱為「小狗狗」的珉奎，私下的香水收藏同樣話題度滿滿！編輯整理了他過往在直播、訪談與綜藝中分享過的7款愛用私香，一起來看看！

SEVENTEEN MINGYU 同款香水1：Dior Ambre Nuit 夜之琥珀淡香精

夜之琥珀是一款將玫瑰優雅與琥珀溫潤完美交織的深夜系香氛，氣味由清透花香緩緩過渡至溫暖木質與微甜琥珀，層次細膩卻不厚重，彷彿在黑夜中點起一抹柔和燭光。辛香與玫瑰的對比讓整體香氣既神秘又帶點性感餘韻，留香沉穩且具有存在感，適合夜晚約會或正式場合使用。它不是張揚的高調香，而是一種貼近肌膚、越靠近越迷人的氣味，低調卻極具記憶點。

SEVENTEEN珉奎同款香水公開！小狗系男神私藏7款愛香，檀香33、夜之琥珀全上榜

SEVENTEEN MINGYU 同款香水2：Dior 曠野之心淡香水

Dior曠野之心淡香水以靛藍夜色下的曠野為靈感，岩石仍殘留白晝的熱度，勾勒出深邃又充滿力量感的木質香氣。前調以卡拉布里亞佛手柑揭開序幕，清新有活力，如同清晨吹過的微風；接著與帶有灰琥珀質感的龍涎香交融，再透過木質基調收束，讓不同香氣之間達到剛剛好的平衡！整體香氣濃郁而有層次，散發瀟灑不羈的氣場，像是一陣掠過遼闊原野的風，帶出率性又充滿自我態度的男性魅力。

SEVENTEEN珉奎同款香水公開！小狗系男神私藏7款愛香，檀香33、夜之琥珀全上榜

SEVENTEEN MINGYU 同款香水3：Le Labo 檀香 33 中性淡香精

檀香33香氣以小荳蔻揭開序幕，融合鳶尾花與紫羅蘭的細緻花香，為整體注入靈動與活力；隨後煙燻木質氣息層層展開，澳洲檀香木與雪松木交織出溫暖深邃的基調，再揉合辛香、皮革與麝香尾韻，打造出既性感又帶有安定感的標誌性氣味——那種低調卻讓人忍不住靠近的迷人舒適香。

SEVENTEEN珉奎同款香水公開！小狗系男神私藏7款愛香，檀香33、夜之琥珀全上榜

SEVENTEEN MINGYU 同款香水4：Diptyque Philosykos 希臘無花果淡香水

Diptyque Philosykos希臘無花果淡香水以嶄新的視角詮釋無花果樹的氣息，讓果香成為整體香氛的核心主角。清新多汁的果實氣息與白雪松交織，細膩勾勒出樹木與樹皮的自然質感，彷彿能感受到陽光灑落在枝葉間的溫度。這是一款充滿記憶感的香氣，如同走在希臘盛夏的野生無花果樹林裡，空氣中瀰漫著微甜、青綠又溫暖的夏日氣息，讓人不自覺沉浸其中。

SEVENTEEN珉奎同款香水公開！小狗系男神私藏7款愛香，檀香33、夜之琥珀全上榜

SEVENTEEN MINGYU 同款香水5：Santa Maria Novella Melograno 波斯石榴花

Santa Maria Novella是許多韓星熱愛的香水品牌， 其中玟奎同款的波斯石榴花是一款溫暖而神秘的東方香調香水。前調以佛手柑、苦橙與清新辛香揭開序幕，明亮中帶著微微刺激感；中調則由石榴、玫瑰與依蘭依蘭交織，辛香氣息巧妙襯托花香的誘惑層次，讓香氣更顯濃郁迷人。尾韻以麝香與廣藿香收束，留下柔和卻深邃的餘韻，彷彿在肌膚上慢慢發酵，讓人忍不住一再回味。

SEVENTEEN珉奎同款香水公開！小狗系男神私藏7款愛香，檀香33、夜之琥珀全上榜

SEVENTEEN MINGYU 同款香水6：Chrome Hearts +33+香水

Chrome Hearts +33+香水是一款很有個性的中性香氛，整體帶著品牌一貫的暗黑、搖滾氛圍。前調是帶點辛辣感的柑橘香，接著慢慢轉成溫暖又性感的木質與皮革調，香氣厚實但不會過於張揚，聞起來有種神秘又耐人尋味的感覺！

除了香味本身，外型也很有辨識度，瓶身常搭配品牌標誌性的Plus十字元素，有些版本甚至會用純銀瓶蓋，把Chrome Hearts的銀飾精神直接延伸到香水設計裡！很適合秋冬或天氣偏涼的時候使用，能讓整個人氣場變得更穩重、有型，日常或約會都很加分。

SEVENTEEN珉奎同款香水公開！小狗系男神私藏7款愛香，檀香33、夜之琥珀全上榜

SEVENTEEN MINGYU 同款香水7：KILIAN PARIS Moonlight in Heaven 月光天堂

月光天堂是一款以柑橘香為主角的香氛，開場由檸檬與葡萄柚帶來明亮清新的氣息，再用粉紅胡椒點出微微辛香感，讓香氣多了一點靈動層次。中調則慢慢轉向柔和又療癒的美食系氛圍，椰奶與稻米香氣交織，搭配奶油感芒果與粉感茉莉，聞起來就像月光下的甜點般溫柔。最後以零陵香豆與香根草收尾，留下細緻又帶點奶香木質感的尾韻，整體清新中帶著柔軟甜度，很有夢幻感。

SEVENTEEN珉奎同款香水公開！小狗系男神私藏7款愛香，檀香33、夜之琥珀全上榜

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。

延伸閱讀：

SEVENTEEN DK愛用香水公開！10款同款香水清單，清新皂感男香推薦

CORTIS同款香水清單公開！Balenciaga、Jo Malone London、DIOR 11款愛用香氛一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, SEVENTEEN, 珉奎, 香水

