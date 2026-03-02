大秀直播 / Jisoo穿超短裙飛巴黎等看Dior新款　鄺玲玲輕便牛仔褲照樣美

▲Dior 2026秋冬秀在巴黎時裝周登場。（影 / 品牌提供）

記者林明瑋／綜合報導

Dior 2026秋冬系列將於台灣時間3月3日晚間10點於巴黎時裝周發表，全球品牌大使Jisoo、港泰混血女星鄺玲玲、泰星Orm Kornnaphat，以及Stray Kids成員鉉辰，都已啟程前往巴黎準備看秀，Jisoo穿著黑色迷你裙現身機場，又甜又辣，鄺玲玲則以簡單的針織衫搭配牛仔褲，相當輕鬆自在。Dior創意總監Jonathan Anderson在個人IG上po出許多巴黎的照片，其中放置在公園裡的綠色鐵椅出鏡率最高，與新作的概念必定有所連結，會出現哪些爆款也令人期待。

▲Dior全球品牌大使jisoo出發前往巴黎，準備看秀。（圖 / 翻攝sooyaaa__ IG）

Jonathan Anderson以多張巴黎照片劇透2026秋冬系列，公園的綠色椅子不但佔最多張，而且還縮小製成邀請函。這張椅子在巴黎的盧森堡公園、杜樂麗花園等地都會見到，可以隨意坐在椅子上休息、看書，享受公園裡的氣息。此外還有巴黎協和廣場的方尖碑、掛滿愛情鎖的橋等影像，Dior是巴黎的品牌，這座城市給了滿滿養分。

▲Jonathan Anderson在秀前po出多張巴黎照片，綠色公園椅縮小變成邀請函。（圖 / 翻攝jonathan.anderson IG）



▲巴黎協和廣場的方尖碑、橋上掛滿的愛情鎖。（圖 / 翻攝jonathan.anderson IG）

Dior 2026秋冬秀將在台灣時間3月3日晚間10點登場，屆時透過上方直播影片便可觀賞。全球品牌大使Jisoo從機場出發時穿著Dior白色T恤搭配天空藍開襟針織衫與黑色迷你裙，並攜帶2026春夏推出的Dior Bow包款，蝴蝶結造型很符合Jisoo的甜美，品牌大使鄺玲玲與Orm Kornnaphat都是輕鬆的牛仔褲裝扮，且都選擇Diorly包，容量夠大又能輕鬆上肩，很適合旅行。

▲鄺玲玲穿灰色針織上衣搭配牛仔褲及Diorly包。（圖 / 品牌提供，以下同）



▲Orm穿藍色襯衫與牛仔褲、麂皮Diorly包。

▲Orm（左）與鄺玲玲一同出發前往巴黎。

Stray Kids鉉辰以Dior 2026秋季系列飛行員夾克，搭配黑色長褲與Dior Archie包款，造型簡單但很有型。Stray Kids成員在時裝周分頭看秀，隊長方燦是FENDI品牌大使，穿著黑西裝搭配老虎紋Baguette包現身米蘭FENDI秀場，李旻浩去年7月成為GUCCI品牌大使，日前在米蘭看秀，BOTTEGA VENETA品牌大使I.N以成套麂皮夾克與長褲站台，金昇玟則是早一步在倫敦參加Burberry大秀，Felix為Louis Vuitton品牌大使，會不會出席2026秋冬秀，很快就會揭曉。

▲Stray Kids鉉辰受邀赴巴黎欣賞Dior秀。



▲Stray Kids方燦日前在米蘭參加FENDI秀。



▲Stray Kids I.N現身BOTTEGA VENETA看秀。



▲Stray Kids金昇玟赴倫敦時裝周出席Burberry秀。



▲Stray Kids李旻浩在米蘭參加GUCCI秀。