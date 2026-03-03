Melinda陪伴楊祐寧走過喪父之痛　談當下心境「沒有永遠順利」

記者鮑璿安／綜合報導

Melinda身兼保養品牌主理人、楊祐寧妻子的身分，獨到的時尚品味成為許多人的追隨對象，最近她登上《Marie Claire 美麗佳人》3月封面，分享自己現階段的心境，過去一年，她陪伴另一半走過親人離世，同時迎來第三個孩子誕生，事業也面臨變動。生命的重擊讓她重新思考，「把每一天過好」究竟意味著什麼。





▲Melinda身穿Sportmax 駝色短版夾克 。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

此次封面造型展現Melinda剛柔並置的風格，駝色結構短版夾克搭配棕色亮面皮革裙，線條俐落而克制；黑白極簡造型與長手套的強烈對比，則展現理性與決斷，呼應她此刻更清晰的內在狀態。





▲Melinda聊到生命本身就是會有很多的挑戰，沒有哪一天過後就永遠順利。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）



她表示，長輩從發現病重至離世只有短短四個月的時間，這段期間看著對方如何應對生命的終章，乃至在公公離世之後看見有那麼多人前來送行，讓他對何為生命中真正重要的事再有省思，而這段期間的體悟，也對他產生後續且深遠的影響。

「明明都已生了兩個孩子，但好像在我很忙的時候又忘記了這種單純的快樂，現在又重新在他身上看見了這件事。」看著嬰兒小小的身軀每日不斷成長，她說：「生命本身就是會有很多的挑戰，沒有哪一天過後就永遠順利，但我們看待事情的角度會影響我們的心情，而當我們回頭看，才發現那些過程都是必然的。」