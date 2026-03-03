法拉利男神迎娶美嬌娘　駕千萬跑車繞海岸好浪漫

▲「法拉利男神」查爾斯勒克萊爾與模特兒女友Alexandra Saint Mleux完婚。（圖／翻攝alexandramalenaleclerc IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於法拉利車隊的28歲摩納哥籍F1賽車手查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc），於2026年F1賽季起跑前夕完成終身大事，選在2月28日與義大利與墨西哥混血模特兒女友Alexandra Saint Mleux結婚，他駕駛著約3800萬元的1957年款法拉利250 Testa Rossa車迎娶新娘，行駛在風景優美的海岸道路上，浪漫極了。





▲查爾斯勒克萊爾開著約3800萬元的1957年款法拉利250 Testa Rossa車迎娶美嬌娘。（圖／翻攝charles_leclerc IG）

查爾斯勒克萊爾自2023年與小5歲的模特兒Alexandra Saint Mleux開始交往，去年11月他獻上約5克拉橢圓形求婚鑽戒求婚成功，外界推估這顆巨鑽價值超過1500萬元。大喜之日，Alexandra即戴上此枚意義非凡的鑽戒，定搭配英國珠寶品牌Graff鑽石耳環與項鍊，而她所穿的精緻白紗則出自澳洲高級訂製服品牌 Paolo Sebastian，採用法國香緹伊蕾絲，剪裁上則選用能凸顯身形的魚尾裙設計，領口處融入了細緻的扇形花邊，並在紗面上點綴了大量立體的絲綢花卉與蝴蝶裝飾，優雅迷人。





▲新娘Alexandra戴著約5克拉的橢圓形鑽石婚戒。（圖／翻攝charles_leclerc IG）





▲Alexandra身穿澳洲禮服品牌Paolo Sebastian蕾絲訂製婚紗搭配Graff珠寶。（圖／翻攝alexandramalenaleclerc IG）

新郎查爾斯勒克萊爾的造型也相當講究，身穿白西裝搭配瑞士名錶RICHARD MILLE千萬元的RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶的鈦合金款，搭載CRMC1自製機芯，具時、分、小秒、日期顯示與飛返計時碼錶功能。外型登對的新人還有一位重要「家人」參加，他們的愛犬Leo穿著領結正裝出席婚禮，每一張婚紗照都有牠的身影，組成一家三口幸福洋溢。

▲查爾斯勒克萊爾抱著愛犬秀出RICHARD MILLE千萬元的RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶的鈦合金款。（圖／翻攝alexandramalenaleclerc IG、品牌提供）