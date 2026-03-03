fb ig video search mobile ETtoday

法拉利男神迎娶美嬌娘　駕千萬跑車繞海岸好浪漫

>

▲▼法拉利男神結婚 。（圖／翻攝IG）

▲「法拉利男神」查爾斯勒克萊爾與模特兒女友Alexandra Saint Mleux完婚。（圖／翻攝alexandramalenaleclerc IG）

記者陳雅韻／台北報導

效力於法拉利車隊的28歲摩納哥籍F1賽車手查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc），於2026年F1賽季起跑前夕完成終身大事，選在2月28日與義大利與墨西哥混血模特兒女友Alexandra Saint Mleux結婚，他駕駛著約3800萬元的1957年款法拉利250 Testa Rossa車迎娶新娘，行駛在風景優美的海岸道路上，浪漫極了。

▲▼法拉利男神結婚 。（圖／翻攝IG）

▲查爾斯勒克萊爾開著約3800萬元的1957年款法拉利250 Testa Rossa車迎娶美嬌娘。（圖／翻攝charles_leclerc IG）

查爾斯勒克萊爾自2023年與小5歲的模特兒Alexandra Saint Mleux開始交往，去年11月他獻上約5克拉橢圓形求婚鑽戒求婚成功，外界推估這顆巨鑽價值超過1500萬元。大喜之日，Alexandra即戴上此枚意義非凡的鑽戒，定搭配英國珠寶品牌Graff鑽石耳環與項鍊，而她所穿的精緻白紗則出自澳洲高級訂製服品牌 Paolo Sebastian，採用法國香緹伊蕾絲，剪裁上則選用能凸顯身形的魚尾裙設計，領口處融入了細緻的扇形花邊，並在紗面上點綴了大量立體的絲綢花卉與蝴蝶裝飾，優雅迷人。

▲▼法拉利男神結婚 。（圖／翻攝IG）

▲新娘Alexandra戴著約5克拉的橢圓形鑽石婚戒。（圖／翻攝charles_leclerc IG）

▲▼法拉利男神結婚 。（圖／翻攝IG）

▲Alexandra身穿澳洲禮服品牌Paolo Sebastian蕾絲訂製婚紗搭配Graff珠寶。（圖／翻攝alexandramalenaleclerc IG）

新郎查爾斯勒克萊爾的造型也相當講究，身穿白西裝搭配瑞士名錶RICHARD MILLE千萬元的RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶的鈦合金款，搭載CRMC1自製機芯，具時、分、小秒、日期顯示與飛返計時碼錶功能。外型登對的新人還有一位重要「家人」參加，他們的愛犬Leo穿著領結正裝出席婚禮，每一張婚紗照都有牠的身影，組成一家三口幸福洋溢。

▲▼法拉利男神結婚 。（圖／翻攝IG）

▲▼法拉利男神結婚 。（圖／翻攝IG）

▲查爾斯勒克萊爾抱著愛犬秀出RICHARD MILLE千萬元的RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶的鈦合金款。（圖／翻攝alexandramalenaleclerc IG、品牌提供）

►喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

►ROSÉ露絲襪美腿high拿獎　Tiffany珠寶襯出女神氣勢

關鍵字：

法拉利男神, 查爾斯勒克萊爾, RICHARD MILLE, Graff, Alexandra Saint Mleux

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

ROSÉ露絲襪美腿high拿獎　Tiffany珠寶襯出女神氣勢

ROSÉ露絲襪美腿high拿獎　Tiffany珠寶襯出女神氣勢

芭蕾舞伶首飾換穿金縷衣　Les Néréides歌劇魅影系列添神秘氣息

芭蕾舞伶首飾換穿金縷衣　Les Néréides歌劇魅影系列添神秘氣息

IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻 Jisoo俏麗造型少不了卡地亞　小巧橢圓錶包款收藏 河正宇女友是誰？認識車貞媛5件事　私服堪稱淡顏穿搭天花板 大秀直播／Jisoo穿超短裙飛巴黎等看Dior新款　鄺玲玲輕便牛仔褲照樣美 UNIQLO、GU換季必收單品！「牛仔神褲」回歸　590元買到設計師T恤 Melinda陪伴楊祐寧走過喪父之痛　談當下心境「沒有永遠順利」 時裝周／陳妍希12年前舊照和現在長一樣！開心與Ferragamo第三代再相見

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面