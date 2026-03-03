常把「我很窮」掛嘴邊難怪不會有錢？改掉負面言語投射　提升好運能量

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

你是否發現，當自己常把「我很窮」、「我運氣很差」、「我怎麼這麼倒楣」掛在嘴邊時，生活似乎真的越來越卡？其實言語不只是溝通工具，更是對潛意識的暗示，長期重複的話語會形塑自我認知與氣場狀態，當你開始調整說出口的內容，內在能量也會隨之轉變，以下三個方法，幫助你透過言語為自己打造更好的氣場。

▲▼ 。（圖／jtbcdrama IG）

1.停止抱怨負面能量，為自己設下語言界線

抱怨看似抒發情緒，實際上卻是在不斷強化「我很慘」的信念，當你每天反覆說著工作好累、錢不夠用、誰又對不起你，大腦會默默把這些話當成事實，進而影響判斷與行動，試著為自己設下語言界線，把「怎麼這麼衰」改成「這件事我可以怎麼改善」，把「我真的很窮」改成「我正在學習讓財務更穩定」，停止抱怨不是壓抑，而是選擇不再餵養負面能量。

2.多說好話稱讚自己，建立正向自我暗示

很多人習慣自嘲，甚至用貶低自己的方式換取幽默感，久而久之卻讓自信慢慢流失，當你開始刻意練習稱讚自己，例如：「我其實很努力」、「我今天表現得不錯」、「我值得更好的生活」，這些話語會逐漸改變內在對自己的評價，當自我認同提升，外在表現也會跟著提升，氣場自然變得穩定而有力量。

3.用未來式語言取代否定句，創造成長型思維

與其說「我不會理財」、「我沒有天分」、「我做不到」，不如改成「我正在學習理財」、「我還在培養能力」、「我會慢慢做到」，語言的細微差異，會影響你看待自己的方式，當你使用帶有成長與可能性的句子，大腦會開始尋找對應的行動與方法，讓自己真的朝那個方向前進，長期下來，氣場會從自我否定轉為自我支持。

