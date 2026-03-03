日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

▲在男生面前表現出最真實的一面最加分。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

你有沒有過這種感覺，總是不自覺地一直想著某位女孩？日網《howcollect》票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」，原來女生幾個共通的無意識行為，竟能散發讓人一秒陷入愛河的自然魅力，一起來看看前3名有哪些？

#第3名 自然展現自己的小弱點

當女生敢坦率說出「其實我不太擅長…」這類話，反而會讓男生打開心門。因為其實並非每個人都要完美無瑕，這種在自然間展現弱點的聊天方式，會讓對方更為信任，也能引發男性想要「保護你、支持你」的心動感覺。

#第2名 不經意的小體貼

貼心不等於刻意，有些細膩的舉動最能觸動人心。像是在對方累的時候，可以遞上一瓶水或是飲料，又或是耐心聽完對方說話，甚至注意到他極細微的改變，像這種不經意的體貼，可以透露出你的溫暖與人格魅力，讓人想再靠近一些。

#第1名 真心綻放的笑容

最能抓住男生心的，是沒有計算、由內而外的真心笑容。真心的笑容獲得壓倒性的冠軍，當你開心的笑時，他會覺得這一刻最幸福，也會想：「我想多看她笑」、「我要讓她一直笑」，簡單來說，想讓愛情自然升溫，其實不需要刻意技巧，做真實、自然的自己，就是最強魅力法則。