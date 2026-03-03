主打「吸地毯」掃拖機器人登場　石頭科技Qrevo Edge 2 Pro乾濕分離不長霉

fb ig video search mobile ETtoday

▲石頭科技Qrevo Edge 2 Pro。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在有鋪設地毯的家庭裡，掃地機器人往往卡在「吸不乾淨」或「拖完變潮濕」兩個痛點。Roborock 石頭科技近期推出 Qrevo Edge 2 Pro，將產品重心放在地毯清潔機制的強化，從底盤升降、吸力輸出到拖布分離設計，標榜可解決長毛地毯難以深層清潔、又怕受潮發霉的問題。主打家中有嬰幼兒或寵物、地毯鋪設比例高的族群。

台灣不少家庭為了增加緩衝與防滑效果，會在客廳或臥室鋪設短絨或長絨地毯，但纖維結構本身容易藏灰納垢，尤其長毛地毯，毛髮與細屑會卡在深層纖維裡，一般掃地機若貼合度不足，往往只能清理表層。

Qrevo Edge 2 Pro 主打可調整高度的 AdaptiLift 智慧升降底盤。當機身偵測到高低落差或絨毛較高的地毯時，底盤會自動升降，以維持吸口與地面的適當距離，避免因壓力不足而吸力流失。規格標榜最高 25,000Pa 吸力，在結構貼合度提升的前提下，理論上能將灰塵與毛髮自纖維底層帶出，而不只是掃過表面。

針對長毛地毯常見的「卡毛」問題，則以搭載 DuoDivide 零纏繞主刷因應，透過分流設計減少毛髮在滾刷上纏繞。若家中成員有長髮或飼養會大量掉毛的寵物，能在實際使用時能減少保養負擔。

▲石頭科技Qrevo Edge 2 Pro。（圖／品牌提供）

另一個地毯使用者在意的細節，是濕拖時的水氣滲透。部分掃拖機型在跨越地毯時僅抬升拖布，但仍可能「刷」進水分。Qrevo Edge 2 Pro 具有拖布自動卸除與升起機制，在啟用純吸塵或地毯優先模式時，拖布可與機身分離或完全抬升，降低水分接觸纖維的機會，將「深層吸塵」與「濕拖清潔」場景分開處理，以避免地毯因反覆受潮而產生異味或霉變。

機身厚度約 7.98 公分，能進入床架下、沙發底等低矮空間，搭載 FlexiArm 動態伸縮機械臂設計，會在牆邊或轉角處延伸，補強傳統圓形機身容易留下的死角。基座提供熱水洗拖與熱風烘乾系統，可用100 度 C 熱水清洗拖布、55 度 C 熱風烘乾，並具自動投放清潔劑功能，減少細菌滋生與異味殘留，目前已在台灣開賣，售價 26,980 元。

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯800掃拖機器人主打隱私訴求，帳戶資訊上傳遵守歐盟規範。（圖／品牌提供）

伊萊克斯也在台推出 800 全能掃拖機器人，主打在維持主流水準清潔配置的同時，將資料蒐集與隱私保護列為設計重點，鎖定對智慧家電便利性與隱私安全同樣在意的消費者。伊萊克斯 800 全能掃拖機器人預計於 3 月在台上市，售價 21,900 元。

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

伊萊克斯 800 全能掃拖機器人具備自動集塵、自動補水、拖布清洗與烘乾等功能，清掃完成後可自行回到基座處理髒污與耗材。基座支援 65 度 C 熱水洗布與 60 度 C 熱風烘乾，減少拖布長時間潮濕可能產生的異味問題。

而清掃過程中掃拖機器人透過前方鏡頭與感測器，進行避障判斷，可辨識電線、鞋襪或地面常見雜物，降低卡住或纏繞的機率。品牌強調，這類鏡頭設計僅用於即時避障，採「即時辨識、即時刪除」的處理方式，影像僅供當下辨識使用，不到一秒即完成刪除，不保留於機器或雲端，從根本杜絕隱私外洩的疑慮。此外，機器人本身不具備收音功能，家中的對話與生活聲音不會被錄製。

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯800掃拖機器人。（圖／品牌提供）

透過第三方語音助理如 Google Assistant、Amazon Alexa 串接使用，仍可提供語音操控，其帳號與清掃資料則依歐盟 GDPR 規範管理，捨棄即時影像監控、遠端看家等應用，換取較為保守的資料使用方式，讓鏡頭僅限於清潔判斷用途。對於擔心居家畫面被留存，卻仍希望保有智慧避障與全自動清潔流程的消費者而言，提供另一種產品選擇。

