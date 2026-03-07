節後「體重Reset法」2步驟消水腫＋清脂肪　7天菜單跟著吃快速瘦下來

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人

過年大魚大肉、作息亂掉，體重上升其實不全是真的變胖，而是「水腫＋消化停滯」，與其焦慮禁食，不如用更簡單有效的方法調回身體原本的步調，只要掌握「排水腫＋清積食」兩個重要關鍵，一週內就能讓體態快速回正，甚至比過年前更輕盈。

很多人以為體重上升就是脂肪增加，但其實多半來自兩個原因：

一是高鹽、高油飲食造成的「水腫」，二是腸道負擔過重、消化變慢，所以想快速回到原本狀態，不是盲目少吃，而是先把身體徹底清乾淨。

STEP 1：先消水腫，讓身體輕盈起來（Day1－3）

過年期間鹽分攝取過高，身體會鎖水，進而發現自己臉腫了、腿也腫了、肚子無限循環的脹氣…要回正身體狀態的頭三天目標很簡單：先把多餘的水分排出去。

✔ 高鉀飲食幫助排鈉

●椰子水、香蕉

●菠菜、冬瓜

鉀離子能幫助身體排出多餘鈉，水腫會明顯改善。

✔ 正確喝飲品可以加速代謝

●冰美式咖啡（白天飲用）

●多喝水、無糖綠茶

節後「體重Reset法」兩步驟消水腫+清脂肪：臉變小、肚子變平，一週快速瘦下來

✔ 把規律生活調回來

●睡飽：讓代謝恢復正常

●泡澡或泡腳：促進循環與排汗

這個階段結束後，通常會先「快速掉1－2公斤」，但要注意的是，那只是積在體內的水分，並不是脂肪。

STEP 2：清腸道＋啟動燃脂（Da 4－7

當水腫消掉後，接下來才是真正關鍵：讓腸道通順、讓脂肪開始消下去。

 先解決便秘問題

●黑棗汁+溫水（早上空腹）：能刺激腸道蠕動，把累積的廢物排掉。

✔ 練習空腹有氧，燃脂效率最高

●黑咖啡＋30分鐘有氧（快走、慢跑皆可）幫助身體更快進入燃脂狀態。

✔ 飲食習慣重新設定

●三餐改兩餐（不餓不吃）

●高纖維食物：花椰菜、木耳、火龍果

●改吃乾淨碳水：地瓜、玉米

節後「體重Reset法」兩步驟消水腫+清脂肪：臉變小、肚子變平，一週快速瘦下來

✔ 暫停高糖與零食

●停掉甜食、加工零食

●高糖水果先暫停

這個階段，體脂才會真正開始下降，身形得變化也會更明顯。

7天體重Reset菜單跟著吃：

Day1－3｜消水腫+清腸期（清爽、低鹽、好消化）

早餐無糖豆漿＋半根香蕉或溫熱椰子水＋水煮蛋

節後「體重Reset法」兩步驟消水腫+清脂肪：臉變小、肚子變平，一週快速瘦下來

午餐清蒸雞胸肉／鯛魚燙、菠菜＋少量橄欖油、半碗地瓜或糙米

節後「體重Reset法」兩步驟消水腫+清脂肪：臉變小、肚子變平，一週快速瘦下來

晚餐冬瓜湯＋燙青菜或味噌湯＋豆腐

節後「體重Reset法」兩步驟消水腫+清脂肪：臉變小、肚子變平，一週快速瘦下來

加分習慣

●每天至少喝2000ml水

●下午前可喝一杯黑咖啡

重點：清淡、少鹽、讓身體開始排水

Day4－5｜腸道順暢期（高纖＋代謝啟動）

早餐黑棗汁＋溫水（空腹）

節後「體重Reset法」兩步驟消水腫+清脂肪：臉變小、肚子變平，一週快速瘦下來

午餐雞胸肉／滷牛腱、花椰菜＋木耳＋紅蘿蔔、少量地瓜

節後「體重Reset法」兩步驟消水腫+清脂肪：臉變小、肚子變平，一週快速瘦下來

晚餐火龍果＋優格或蔬菜湯

節後「體重Reset法」兩步驟消水腫+清脂肪：臉變小、肚子變平，一週快速瘦下來

重點：排便順＝肚子直接小一圈

Day6－7｜燃脂收尾期（低碳＋乾淨飲食）

早餐黑咖啡＋水煮蛋

節後「體重Reset法」兩步驟消水腫+清脂肪：臉變小、肚子變平，一週快速瘦下來

午餐：雞胸肉／鮭魚、大量蔬菜（花椰菜、櫛瓜）、少量玉米或地瓜

節後「體重Reset法」兩步驟消水腫+清脂肪：臉變小、肚子變平，一週快速瘦下來

晚餐（可不吃或極輕）：蛋白質為主（蛋／豆腐）

重點：拉長空腹時間，讓身體開始利用脂肪供能並消耗脂肪

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站

