台灣首間板前咖啡體驗「Dew」！一次只接待一組　每季都是全新6+1款飲品

Text／Marie Claire美麗佳人

來到植物園旁的三元街，首先會被「Dew」那抹沉靜的深綠色門面所吸引 。推門而入，迷你環狀的吧檯成了空間的視覺核心，團隊刻意調低了環境的感官干擾，讓四周牆面填滿內斂的深色，唯有燈光聚焦在吧檯中心，彷彿這是一場僅為味覺存在的對話 。在這裡，客人的腳步會不由自主地放慢，讓感官全然聚焦於風味研發團隊在檯前的一舉一動，沉浸在每一杯特調從無到有的演繹過程 。

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

一期一會的咖啡之約

「Dew」取名為「露水」，象徵著短暫、純粹且僅存在於特定時刻的一期一會。同時也呼應了這裡將以台灣節氣為基礎，打造各種咖啡調飲。品牌營運總監陳韻如則這樣分享：「露水只在特定時刻存在，風味也是。我們希望客人在『Dew』喝到的，是台灣此刻的季節與植物，喝到一年只能出現一次的味道。」

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

調飲由過去曾在「Sinasera 24」工作、而後長居台東與花蓮「雙濱」地區（豐濱與長濱）的工作夥伴林子睿設計，他將跟隨原民文化職人採集野豬、溪邊烤肉這些深入部落、親近山海的經驗，作為「Dew」的味覺基礎把其風味轉譯，將海洋風情、山林煙燻、以及部落食材，濃縮進每一杯咖啡特調中。

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

首季主題「秋養冬藏」：解構台灣人的集體味覺記憶

「Dew」在1月14日開始試營運，目前採兩種營運模式，整個過程都採「立飲」，且一次僅招待一組客人（上限4位），讓客人在檯前能專注地觀看特調的組成過程，感受風味在味蕾上的層層變化。

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

在日間時段（13：00-21：00）提供Walk-in現場單點，適合隨興前往探索季節飲品。「Dew」為每季推出6+1款飲品，且下一季便全數更換，強調「錯過不再」的獨特感。 第一季主題為「秋養冬藏」，團隊試飲超過百杯特調，將大眾熟悉的麻油雞、蛋黃酥、中秋烤肉等台灣在地意象重新拆解。其品飲順序將由淡入濃，前三款清爽剔透，後三款則轉向厚重且具奶感的質地。像是「東洋」就巧妙運用豆漿作為載體，呈現柔和的東方質地；「白露」則是本季唯一的無咖啡因作品，以乳酥茶為基底，冰飲視覺強烈，熱飲溫潤心神，讓不飲咖啡者也能體驗。

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

「潮鮮」

使用鹽昆布與番茄的天然風味，模擬出海風拂面時帶出的「鹹鮮感」；底蘊則選用口感乾淨、酸甜明亮的哥倫比亞咖啡，藉此對應海岸線上和煦燦爛的「太陽味道」。為了還原清晨走向海邊時，空氣中那股濕潤的草本氣息，更巧妙加入了龍艾、魚腥草與香檸，將植物特有的清新與微涼感揉合進杯中。這款特調不只是飲品，更像是一段微縮的風味旅程，讓人即便身處台北市中心，也能瞬間瞬移至那次望見山海的寧靜角落。

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

晚間預約制套餐「東海岸」

並另外針對追求完整體驗的愛好者，推出每日僅限量6組的「東海岸」季節套餐（定價NT$880）， 結合迎賓小點、主食小食與專屬特調的餐飲方案，套餐內的「隱藏版特調」是現場單點喝不到的獨有滋味。更值得一題的事，「Dew」團隊實踐了社會責任的承諾，這組套餐收入的10%將撥捐給不同單位。本季特別選擇捐助花東地區為長輩送餐的公益組織，回應對土地的關愛。

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

迎賓

使用飛魚乾、蛤蠣煮成湯汁，杯中則有風乾、濃縮風味的刺蔥，將滾燙的高湯沖入杯中一起享用。

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

檳榔

在阿美族豐年祭的時候，性會把「檳榔」當作定情的信物，放進男生配戴的情人袋裡。為了呈現檳榔這個意象，團隊以韓國芝麻葉替代荖葉，包裹進醃漬的番茄、旗魚、酸筍以及酥炸的小米，作為風味上的轉換與表現。

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

小點

使用香椿、刺蔥、昭和草加入葡萄籽油做成沾醬，搭配上酥炸的芋頭片，用以搭配、呼應一旁的特調，希望在味道上能夠形成一個延續。

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

特調

先以芋頭與冬瓜的香甜鋪陳底蘊，再疊加酒釀的發酵香氣與月桃的清新氣息，最後與哥倫比亞米蘭莊園的卡杜拉特殊水洗咖啡調製成一杯完整風味。

台灣首間板前咖啡體驗「Dew」：一次只接待一組並以節氣為菜單、以東海岸為風味線索的咖啡特調

Dew

台北市三元街36號（植物園旁）
營業時間：13：00－21：00週二公休（白天可walk in，晚間套餐需要預訂）
IG @dew_taipei
線上訂位：https://shop.ichefpos.com/store/IhWTOb7P/reserve

