試開箱／小紅書狂洗版絕美唇凍降臨！10款全試色連唇刷都藏魔鬼細節

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

精品彩妝向來自帶話題光環，尤其是唇彩更是許多人快速提升氣色的關鍵單品，PRADA 2026年全新推出「率性持光凍唇釉」，主打封存水光質地與自然嫩透妝效，一抹上唇彷彿替雙唇加上一層透明濾鏡，不僅修飾唇紋，更能展現低調卻高級的光澤感，妝效相當迷人， 難怪一上市就在小紅書洗版爆紅。

▲prada,唇彩,彩妝,唇釉,。（圖／記者李薇攝）

一般水光型唇釉容易過於黏膩，但這次PRADA率性持光凍唇釉最大的亮點，就是「豐唇感」的光澤效果，讓水潤感像是從內而外透出來，同時自然修飾唇紋凹陷，讓原本乾燥或有細紋的雙唇瞬間變得平滑飽滿，嫩透感非常加分；在顏色設定上以貼近日常的自然色調為主，不管是淡粉裸色、溫柔豆沙或氣質玫瑰調，都能在保有好氣色的同時，不顯張揚，即使素顏薄擦，也能讓整體氣場立刻柔和起來。

個人覺得最驚喜的地方，在於它在細節的重視，唇刷尖端為了讓人可以精準描繪唇型，特別選用品牌標誌性三角形logo設計，而且還在唇刷上面壓印PRADA字樣，連唇刷桿都是選用PRADA綠色，真的讓使用感都特別不一樣。

另外，蘭芝全新「果漾音色持久水光唇釉」同樣話題十足，主打12H鎖色持光與保濕度提升23.5%，以水油調和持色科技打造不黏膩的水潤嫩唇，首創串掛式設計可當包包配件隨身攜帶，搭配弧形凹面刷頭精準貼合唇形，一抹即可均勻顯色，展現飽滿水光感。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

PRADA, 蘭芝, 唇釉, 唇彩, 彩妝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

