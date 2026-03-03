孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡

fb ig video search mobile ETtoday

45歲台版Jennie孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡

▲孫淑媚。（圖／孫淑媚IG，下同）

圖文／CTWANT

很多年輕人之前可能都不知道孫淑媚是誰？這位被譽為「台版Jennie」的女星，其實她早在2005年就以《愛到坎站》奪下金曲台語歌后，2021年又以《天橋上的魔術師》入圍金鐘視后，演歌雙棲的實力派女星，出道多年始終維持穩定狀態。今年居然已經45歲的她，越老越年輕，孫淑媚不只是凍齡代表，現在更迎來事業另一個高峰的票房女王。​

2025年去年年底上映的電影《陽光女子合唱團》全台票房衝破6.5億元，刷新台灣國片影史紀錄。她在片中飾演「珮瀅」，與陳意涵、翁倩玉、安心亞、苗可麗組成話題十足的「陽光女團」，自然細膩的演技被觀眾形容為「詐騙級真實」，再次證明她不只是歌手。

45歲台版Jennie孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡

電影熱度未退，她又宣布將於2026年6月6日在台北流行音樂中心舉辦《MAY好三十》演唱會。去年高雄場完售，今年台北場門票將於3月8日開賣。至於是否會有電影中的「陽光女團」成員合體？她幽默回應是「開盲盒」，驚喜留給進場觀眾。​

45歲台版Jennie孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡

但真正讓網友瘋傳的，是她1月9日45歲生日曬出的素顏照。肌膚透亮、臉部線條緊緻，沒有浮腫鬆弛感，被大讚「根本少女」。很多年輕人或許不知道，她早在2005年就以《愛到坎站》奪下金曲台語歌后，2021年又以《天橋上的魔術師》入圍金鐘視后，出道多年始終維持穩定狀態。

45歲台版Jennie孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡

凍齡秘訣1：168斷食＋清爽飲食

孫淑媚長年實行168間歇性斷食法，每天將進食時間控制在8小時內，其餘時間讓腸胃休息。她強調不是挨餓，而是讓身體維持規律節奏。飲食原則則是「簡單、清爽、營養」。避免重口味與過度加工食品，但每餐都吃得有飽足感。需要飲控時，她會準備自製輕食，例如香蕉、酪梨、藍莓搭配燕麥的水果碗，補充纖維與好油脂；或是豆腐、蘑菇與生菜組成的高蛋白沙拉，少量醬料點綴，減少身體負擔。這種穩定型飲食管理，讓她臉型多年來維持緊實，不容易水腫。​

45歲台版Jennie孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡

凍齡秘訣2：每天多喝水

她常提醒粉絲要多喝水。足夠水分有助代謝與循環，也能改善氣色與消水腫，同時幫助控制食慾。對她而言，補水是日常基本功，而不是臨時抱佛腳。這也是她為何總是臉不腫、肌膚透亮的關鍵之一。​

45歲台版Jennie孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡

凍齡秘訣3：規律運動練出川字肌

翻看她的社群，可以看到跑步、爬山幾乎是生活日常。即便忙碌無法去健身房，她也會在家跟著影片訓練。長期累積下來，她甚至練出川字肌。這種不是單純纖瘦，而是結實有力量的線條，也讓她在舞台上更有氣場。

45歲台版Jennie孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

