CASETiFY薰衣草紫夢幻亮相　樂高送「曬娃包」秀自己作品

▲ CASETiFY、樂高春意配件。（圖／品牌提供）

▲ CASETiFY旗下波紋手機殼推出春天新色。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著三月春意漸濃，生活配件也迎來一波充滿溫柔色彩的更新。CASETiFY 與玩具大廠樂高 LEGO 分別以「春日」與「動物」為靈感，分別推出夢幻感十足的波紋手機殼與沉浸式「萌寵美容院」體驗活動。想要讓手機換上優雅的薰衣草紫色，或是帶孩子動手拼砌專屬的積木萌友，通通都能滿足療癒的新一年春意。

▲ CASETiFY、樂高春意配件。（圖／品牌提供）

CASETiFY 大勢韓星同款「波紋殼」新色登場
高允貞、文佳煐、以及男團 CORTIS 成員馬丁等眾多韓星使用的「波紋手機殼」，因簡約內斂的美學風格受到喜愛，近期以「春日綻放」為主題，將柔和色彩融入設計，新色以充滿靜謐感的「礫岩灰」與浪漫氛圍的「薰衣草」為主題打造季節感，售價 1,830 元。

▲ CASETiFY、樂高春意配件。（圖／品牌提供）

▲ CASETiFY、樂高春意配件。（圖／品牌提供）

同步規劃豐富的春天配件，包括採用銀色花朵與粉色串珠組合，展現精緻細節的花朵手機吊飾，售價 1,220 元；帶有童趣感的花朵手機腕帶，則推出櫻草粉與薰衣草兩色，兼顧實用性與甜美風格，售價 1,380 元；花朵串珠鑰匙圈更有春日氣息，售價 1,070 元 。

▲ CASETiFY、樂高春意配件。（圖／品牌提供）

▲ CASETiFY、樂高春意配件。（圖／品牌提供）

樂高「萌寵美容院」快閃體驗 
台灣樂高近期推出的「我的動物萌友」主題活動，打造期間限定的沉浸式互動體驗，將指定門市化身為療癒的「萌寵美容院」。小朋友可以發揮想像力，親手拼砌出獨一無二的動物夥伴，並透過現場的角色扮演關卡，為萌寵打扮、餵食，完成任務後還能將作品裝入特製盒組帶回家收藏 。

▲ CASETiFY、樂高春意配件。（圖／品牌提供）

此外門市還有精選動物相關盒組，包括專為女孩設計的 Friends 系列狗狗點心烘焙坊，內含寵物推車與坡道等趣味細節 ；Friends 系列寵物飾品車，則有可愛的巴哥造型廂型車，讓孩子能幫貓狗試戴花冠與帽子；一盒多拼的 Creator 系列可愛倉鼠與花朵，能讓玩家在倉鼠、刺蝟與老鷹之間自由變換，售價 359 元至 1,049 元不等。 

▲ CASETiFY、樂高春意配件。（圖／品牌提供）

▲ CASETiFY、樂高春意配件。（圖／品牌提供）

樂高表示，即起至 3／22 期間，只要在指定門市購買 Friends 或 Creator 系列盒組，即可獲得限量零件積木包 。消費指定系列盒組滿 2,000 元，更能獲得首度登場的樂高曬娃包，透明的視窗設計讓大小朋友能隨時展示自己最得意的建築作品或動物萌友，分享創作的成就感。

▲ CASETiFY、樂高春意配件。（圖／品牌提供）

關鍵字：

礫岩灰, 薰衣草色, CASETiFY, 波紋手機殼, 韓星同款, 樂高, 萌寵美容院, 親子活動, 曬娃包, 春日配件, 電子配件, 積木玩具

