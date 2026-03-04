時間睡滿卻還昏昏沉沉？3招避免「春睏」提振精神有感

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

春天氣溫回暖、濕氣升高，許多人明明睡滿7、8小時，白天卻還是昏昏欲睡、精神難以集中，這種「春睏」現象其實與生理節律調整有關，當身體還沒跟上季節變化，就容易出現疲倦與倦怠感，想要真正改善睡不飽的狀態，可以從以下三個方向著手調整。

運動,春睏,養身,生活,。（圖／達志示意圖）

1.早晨曬太陽重設生理時鐘

春睏常與作息紊亂有關，起床後立即接觸自然光，有助於抑制褪黑激素分泌、啟動清醒機制，建議起床後拉開窗簾或到戶外走動10分鐘，讓身體知道一天正式開始，同時固定睡眠時間、避免假日補眠過久，幫助生理時鐘穩定運作，精神自然更清爽。

2.調整飲食避免血糖大起伏

春季容易因胃口大開而攝取過多精緻澱粉與甜食，血糖快速升高又下降會讓人更加疲倦，建議多攝取高纖蔬菜、優質蛋白質與原型食物，減少油炸與高糖飲品，午餐避免過飽以免腦部供血下降，讓能量維持在穩定狀態，減少午後昏沉感。

3.增加輕運動促進循環代謝

長時間久坐會讓血液循環變慢，加重身體沉重感，每天安排30分鐘快走、伸展或簡單有氧運動，幫助促進新陳代謝與含氧量提升，下午若感到疲倦可起身活動5分鐘，讓身體重新啟動，養成規律運動習慣後，整體精神與睡眠品質都會改善。

