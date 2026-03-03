WBC熱血開打！環球購物中心15間應援餐登場　微風信義啤酒買一送一

▲環球購物中心應援WBC推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）即將於 3／5 點燃戰火，Global Mall 環球購物中心強打炸雞、生啤等多款「應援套餐」，並於桃園 A19 打造戶外直播據點，營造集體吶喊的臨場感；微風整合旗下餐飲，推出與中華隊每日對戰國家對應的特色料理，連 IKEA 也針對居家觀賽族群，推出洋芋片、調酒器等補給單品，讓球迷在最舒適的家中享受美食與賽事，無論在何處都能為中華隊加油。

▲環球購物中心南港車站推Bravo Café布娜飛小酒館，扣點數加價購130元即可兌炸魷魚圈。

Global Mall 環球購物中心

Global Mall 今年以「美食狂歡應援祭」為主題，聯手十五家人氣品牌搶佔球迷胃口 。新北中和店推出 TGI FRIDAYS 與可樂果聯名的「尚讚應援組合餐」，包含起司脆脆與生啤酒，優惠價 666 元 。繼光香香雞也推出內含酥香大腿排與人氣小點的「一擊棒套餐」，優惠價 219 元 。南港車站則由布娜飛小酒館提供比利時生啤酒買二送一優惠。

▲環球購物中心桃園A8美滿炸雞「人氣雞柳條套餐」。

▲環球購物中心桃園A19推日韓系美食應援，推金春喜韓廚雞湯飯、海鮮煎餅等經典韓味。

除了滿足味蕾，桃園 A19 將於 3／5 至 3／18 期間，在戶外廣場同步轉播經典賽，館內更準備了杏子豬排的外帶便當與一條通壽司的「特選二十四貫」，方便球迷場邊即買即食，售價 580 元。機捷店的桃園 A8 與林口 A9 則主打「吃雞」系列，舒肥雞套餐優惠價 160 元起，為大聲吶喊的球迷補充能量 。

▲環球購物中心A19戶外將轉播球賽。

微風信義、微風南京、微風松高

為了讓球迷從餐桌開始為中華隊集氣，微風特別在 3／5 至 3／8 的小組賽，規劃「對戰國家限定餐廳優惠」。首戰對抗澳洲，微風信義「泰集」提供內用不限金額，台灣金牌啤酒買一送一；迎戰日本時，微風南京「和民手作廚房」則有豬排定食加購炸蝦優惠；對戰韓國當日，微風南京「釜山順豆腐」嫩豆腐煲祭出 8 折優惠。

▲微風松高 Texas Roadhouse憑活動畫面，享指定「生啤、瑪格麗特、精選葡萄酒」，第二杯半價。針對中華隊晉級，憑活動畫面內用滿1,200元，即可免費享用「冠軍豬肋排」。

此外「TEXAS ROADHOUSE」、「TGI FRIDAYS」與「UMAMI 金色三麥」3 間餐廳，將同步進行賽事轉播，讓消費者在歡呼聲中一同為中華隊加油，UMAMI 金色三麥更推出穿著球衣到店即贈啤酒 1 杯。

同場加映：IKEA 球迷零食限時優惠

強調居家的 IKEA，主打家中觀戰球迷零食補給，祭出人氣零食優惠，售價 89 元的 FESTLIGT 洋芋，即日起任選兩件 85 折，賣場還有木槌造型神似球棒的 LUFTTÄT 調酒器 3 件組，能讓球迷在家調製專屬特調，售價 479 元。