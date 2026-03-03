WBC熱血開打！環球購物中心15間應援餐登場　微風信義啤酒買一送一

fb ig video search mobile ETtoday

▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

▲環球購物中心應援WBC推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）即將於 3／5 點燃戰火，Global Mall 環球購物中心強打炸雞、生啤等多款「應援套餐」，並於桃園 A19 打造戶外直播據點，營造集體吶喊的臨場感；微風整合旗下餐飲，推出與中華隊每日對戰國家對應的特色料理，連 IKEA 也針對居家觀賽族群，推出洋芋片、調酒器等補給單品，讓球迷在最舒適的家中享受美食與賽事，無論在何處都能為中華隊加油。

▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

▲環球購物中心南港車站推Bravo Café布娜飛小酒館，扣點數加價購130元即可兌炸魷魚圈。

Global Mall 環球購物中心
Global Mall 今年以「美食狂歡應援祭」為主題，聯手十五家人氣品牌搶佔球迷胃口 。新北中和店推出 TGI FRIDAYS 與可樂果聯名的「尚讚應援組合餐」，包含起司脆脆與生啤酒，優惠價 666 元 。繼光香香雞也推出內含酥香大腿排與人氣小點的「一擊棒套餐」，優惠價 219 元 。南港車站則由布娜飛小酒館提供比利時生啤酒買二送一優惠。

▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

▲環球購物中心桃園A8美滿炸雞「人氣雞柳條套餐」。

▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

▲環球購物中心桃園A19推日韓系美食應援，推金春喜韓廚雞湯飯、海鮮煎餅等經典韓味。

除了滿足味蕾，桃園 A19 將於 3／5 至 3／18 期間，在戶外廣場同步轉播經典賽，館內更準備了杏子豬排的外帶便當與一條通壽司的「特選二十四貫」，方便球迷場邊即買即食，售價 580 元。機捷店的桃園 A8 與林口 A9 則主打「吃雞」系列，舒肥雞套餐優惠價 160 元起，為大聲吶喊的球迷補充能量 。

▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

▲環球購物中心A19戶外將轉播球賽。

微風信義、微風南京、微風松高
為了讓球迷從餐桌開始為中華隊集氣，微風特別在 3／5 至 3／8 的小組賽，規劃「對戰國家限定餐廳優惠」。首戰對抗澳洲，微風信義「泰集」提供內用不限金額，台灣金牌啤酒買一送一；迎戰日本時，微風南京「和民手作廚房」則有豬排定食加購炸蝦優惠；對戰韓國當日，微風南京「釜山順豆腐」嫩豆腐煲祭出 8 折優惠。

▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

▲微風松高 Texas Roadhouse憑活動畫面，享指定「生啤、瑪格麗特、精選葡萄酒」，第二杯半價。針對中華隊晉級，憑活動畫面內用滿1,200元，即可免費享用「冠軍豬肋排」。

此外「TEXAS ROADHOUSE」、「TGI FRIDAYS」與「UMAMI 金色三麥」3 間餐廳，將同步進行賽事轉播，讓消費者在歡呼聲中一同為中華隊加油，UMAMI 金色三麥更推出穿著球衣到店即贈啤酒 1 杯。

▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

同場加映：IKEA 球迷零食限時優惠
強調居家的 IKEA，主打家中觀戰球迷零食補給，祭出人氣零食優惠，售價 89 元的 FESTLIGT 洋芋，即日起任選兩件 85 折，賣場還有木槌造型神似球棒的 LUFTTÄT 調酒器 3 件組，能讓球迷在家調製專屬特調，售價 479 元。

▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供） ▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

WBC 經典賽, 棒球應援, 微風集團, 全民熱戰, 環球購物中心, 美食狂歡應援祭, IKEA, 居家應援, 體育賽事轉播, 餐廳優惠

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

河正宇女友是誰？認識車貞媛5件事　私服堪稱淡顏穿搭天花板

河正宇女友是誰？認識車貞媛5件事　私服堪稱淡顏穿搭天花板

大秀直播／Jisoo穿超短裙飛巴黎等看Dior新款　鄺玲玲輕便牛仔褲照樣美

大秀直播／Jisoo穿超短裙飛巴黎等看Dior新款　鄺玲玲輕便牛仔褲照樣美

UNIQLO、GU換季必收單品！「牛仔神褲」回歸　590元買到設計師T恤

UNIQLO、GU換季必收單品！「牛仔神褲」回歸　590元買到設計師T恤

時裝周／陳妍希12年前舊照和現在長一樣！開心與Ferragamo第三代再相見 Melinda陪伴楊祐寧走過喪父之痛　談當下心境「沒有永遠順利」 逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看 凱特王妃拒絕簽名背後藏王室潛規則　一招親民展現「教科書級優雅」 迪奧J’ADORE推出全新花蘊香精　嬌蘭把經典香氣搬進家中 日網票選「男生無法抗拒的女性魅力排行榜」公開

