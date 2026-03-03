fb ig video search mobile ETtoday

太誇張！「一生必買眼影盤」頂天粉質又升級　瘋搶限量色終於買得到

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

TOM FORD高級訂製四格眼影盤推出之際，就被美妝人是評為「一生一定要收的眼影」，不只是其具有時尚感的配色，質地更是天花板等級，一抹顯色又服貼，難怪許多美妝狂粉都是20、30盤的收藏，2026年原本就已經很強的粉體再次升級，更絲滑、細緻，讓人驚嘆「只有TOM FORD能超越TOM FORD」！

過去高級訂製四格眼影盤受到歡迎，是因為粉質帶有微濕潤觸感，上眼幾乎不飛粉，這次改版後細緻度更上一層樓，霧面色變得更加綿密柔滑，暈染時邊界自然融合，不會結塊或顯乾；而霜狀質地一抹則展現珠光透亮細膩的質感，光澤性感又極具層次，對於追求質感妝容與細節表現的人來說，絕對是一盤值得投資的精品級眼彩。

這次全面更新的9個顏色中，雖然一直熱銷的#Honey moon尚未跟著發表，但2024年限量上市就立刻被掃光的紫色盤#01 Metallic Mauve（暱稱秀場#01），這次以常態姿態亮相，除了質地非常服貼之外，顏色與珠光都小改款，更加輕透日常，上次錯過的人真的不能再猶豫。

同樣紫得讓人醉心的DIOR經典五色眼影在春季也以糖果色調，調配出可愛粉嫩的#865 粉漾棒棒糖彩盤，霓光白、糖果粉與葡萄紫的搭配，透過DIOR經典老花紋路點綴閃耀珠光，混合使用更可以呈現出專屬春季的通透氛圍。

TOM FORD, DIOR, 眼影, 彩妝, 時尚, 眼影盤

