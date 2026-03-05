Dior幸運草、小瓢蟲項鍊祝福滿滿　彩漆珠寶繽紛亮眼

▲模特兒疊搭Dior Diorette 18K金彩漆雛菊造型項鍊（由上至下）220,000元，彩漆瓢蟲造型項鍊153,000元，彩漆幸運草造型項鍊167,000元。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior以創辦人Christian Dior於法國米利拉福雷私人花園的靈感推出Diorette系列，於2006年首度問世，曾於 2012 年至2022年間暫別舞台，直至2023年正式重啟，再次展現工匠手工細緻上漆的漆藝技法，結合繽紛彩色寶石，建構出如珠寶植物標本集般的細膩層次，近日抵台亮相的新品包括瓢蟲、四葉幸運草、雛菊造型項鍊以及一款精巧的珍珠項鍊，繽紛可愛設計令人愛不釋手。





▲模特兒佩戴Dior Diorette 18K金彩漆珍珠項鍊， 445,000元。

Diorette系列中的關鍵元素瓢蟲與四葉幸運草，均為Christian Dior 先生極具意義的幸運符號，加上鑲鑽小雛菊項鍊，可以三款同時疊搭亦可單獨佩戴，款款都是日常好搭配的生活珠寶；珍珠項鍊則點綴彩漆雛菊、瓢蟲與蜜蜂，洋溢春天氣息。





▲梵克雅寶Lucky Spring手鍊，194,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

大自然也是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）鍾愛的設計主題，旗下小瓢蟲和花卉圖騰為主題的Lucky Spring系列，以18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓和縞瑪瑙製成各個元素點綴手環，優雅迷人。

