fb ig video search mobile ETtoday

Dior幸運草、小瓢蟲項鍊祝福滿滿　彩漆珠寶繽紛亮眼

>

▲▼Dior 。（圖／公關照）

▲模特兒疊搭Dior Diorette 18K金彩漆雛菊造型項鍊（由上至下）220,000元，彩漆瓢蟲造型項鍊153,000元，彩漆幸運草造型項鍊167,000元。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior以創辦人Christian Dior於法國米利拉福雷私人花園的靈感推出Diorette系列，於2006年首度問世，曾於 2012 年至2022年間暫別舞台，直至2023年正式重啟，再次展現工匠手工細緻上漆的漆藝技法，結合繽紛彩色寶石，建構出如珠寶植物標本集般的細膩層次，近日抵台亮相的新品包括瓢蟲、四葉幸運草、雛菊造型項鍊以及一款精巧的珍珠項鍊，繽紛可愛設計令人愛不釋手。

▲▼Dior 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Dior Diorette 18K金彩漆珍珠項鍊， 445,000元。

Diorette系列中的關鍵元素瓢蟲與四葉幸運草，均為Christian Dior 先生極具意義的幸運符號，加上鑲鑽小雛菊項鍊，可以三款同時疊搭亦可單獨佩戴，款款都是日常好搭配的生活珠寶；珍珠項鍊則點綴彩漆雛菊、瓢蟲與蜜蜂，洋溢春天氣息。

▲▼Dior 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lucky Spring手鍊，194,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

大自然也是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）鍾愛的設計主題，旗下小瓢蟲和花卉圖騰為主題的Lucky Spring系列，以18K玫瑰金鑲嵌紅玉髓和縞瑪瑙製成各個元素點綴手環，優雅迷人。

►ROSÉ露絲襪美腿high拿獎　Tiffany珠寶襯出女神氣勢

►Jisoo俏麗造型少不了卡地亞　小巧橢圓錶包款收藏

關鍵字：

Dior, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

法拉利男神迎娶美嬌娘　駕千萬跑車繞海岸好浪漫

法拉利男神迎娶美嬌娘　駕千萬跑車繞海岸好浪漫

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

喬治娜Gucci店員變頭排嘉賓　自貼「麻雀變鳳凰」對比照

ROSÉ露絲襪美腿high拿獎　Tiffany珠寶襯出女神氣勢

ROSÉ露絲襪美腿high拿獎　Tiffany珠寶襯出女神氣勢

芭蕾舞伶首飾換穿金縷衣　Les Néréides歌劇魅影系列添神秘氣息 IWC全面「黑化」　計時碼錶帥翻 Jisoo俏麗造型少不了卡地亞　小巧橢圓錶包款收藏 最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎 「我行我素」最任性星座Top 3！第一名根本不在意別人怎麼看 星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！ 製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面