星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

▲經典賽中華隊隊長陳傑憲率領中華隊征戰日本。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡惠如／綜合報導

WBC 世界經典棒球賽即將開打！中華隊將在 3／5 在東京巨蛋迎接經典賽首戰對戰澳洲，在 3／8 前陸續出戰強敵日本、韓國、捷克、澳洲，爭取晉級複賽資格前進美國，星巴克也在當天吹起應援號角，推出大杯以上買一送一優惠，讓大家打起精神，準備全民應援！

▲經典賽中華隊送機，行前全員大合照。（圖／記者林敬旻攝）

星巴克於 3／5 限定一日，推出「一起集氣 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

▲星巴克買一送一，為中華隊集氣。（圖／翻攝星巴克官網）

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲微風松高 Texas Roadhouse憑活動畫面，享指定「生啤、瑪格麗特、精選葡萄酒」，第二杯半價。針對中華隊晉級，憑活動畫面內用滿1,200元，即可免費享用「冠軍豬肋排」。

為了讓球迷從餐桌開始為中華隊集氣，微風特別在 3／5 至 3／8 的小組賽，規劃「對戰國家限定餐廳優惠」。首戰對抗澳洲，微風信義「泰集」提供內用不限金額，台灣金牌啤酒買一送一；迎戰日本時，微風南京「和民手作廚房」則有豬排定食加購炸蝦優惠；對戰韓國當日，微風南京「釜山順豆腐」嫩豆腐煲祭出 8 折優惠。

此外「TEXAS ROADHOUSE」、「TGI FRIDAYS」與「UMAMI 金色三麥」3 間餐廳，將同步進行賽事轉播，讓消費者在歡呼聲中一同為中華隊加油，UMAMI 金色三麥更推出穿著球衣到店即贈啤酒 1 杯。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

