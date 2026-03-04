營養師點名久坐族「4大飲食地雷」　直接坐著長肉

▲無論在家或公司上班，都很容易久坐，對健康跟身材都不好。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

現代上班族每天盯著螢幕、一坐就是八小時起跳，不僅健康亮紅燈，身材也容易像吹氣球一樣橫向發展。美國營養學家謝麗爾・繆薩托（Cheryl Mussatto）指出，久坐不動的人如果又養成錯誤的飲食習慣，發胖速度會非常驚人。以下整理出專業人士建議避開的 4 個飲食地雷，幫助久坐族守住腰圍。

掠過正餐

很多上班族白天工作一忙起來，早餐、午餐就隨便應付甚至直接略過。千萬別以為這樣能減肥，因為大腦在身體缺乏能量時會發出強烈訊號，導致你在傍晚或下班後因補償心理而過度飲食，攝取更多熱量。

如果常常忙到忘記吃飯，可以設定鬧鐘提醒。預先準備便當或低卡點心也是好方法，能更精準控制食材與份量。

喝含糖飲料

手搖飲是許多人的續命神水，雖然糖分能讓你暫時恢復精神，但代價是體重增加與慢性病風險。有時候你覺得餓，其實只是因為水喝太少，身體產生了「渴感」與「餓感」的錯覺。

在桌上放一個喜歡的水杯並裝滿水，確保隨時補水。若受不了平淡的白開水，可以改喝無糖花草茶取代含糖飲料。

抽屜有個零食金庫

坐在位子上一整天，很容易在無意識的情況下隨手抓零食吃。如果你的抽屜像個小超市，充滿甜點或洋芋片，一天下來可能會默默吃進數萬大卡的空熱量。

如果一時戒不掉零嘴，請用高纖、低熱量的天然食物取代，例如堅果或無添加糖的果乾，並採取定量取用，避免整包拿著吃。

吃高熱量食物

漢堡、薯條等高熱量食物固然療癒，但這類食物營養價值極低，熱量卻高得驚人。對於運動量極少的久坐族來說，長期食用不僅會發胖，還容易導致身體發炎、影響腸胃功能。

盡量選擇原型食物，每小時強迫自己起身動一動，去廁所或倒杯水都好。短短 5 到 10 分鐘的伸展，對維持代謝與健康就有顯著助益。