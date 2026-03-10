話題跑鞋戰場正式開打！NIKE小飛馬進化再升級、adidas這雙下雨天照穿

▲四雙話題跑鞋。（圖／品牌提供）

今年跑鞋關鍵字：更輕、更彈、更穩。無論是5K想破PB、10K追速度感，還是日常訓練與戶外越野切換自如，這一波新世代跑鞋的性能全面進化，同時兼顧風格存在感。以下四雙話題之作，直接幫你畫好重點。

跑鞋推薦：PUMA DEVIATE NITRO™ 4

專為5K／10K打造的PUMA DEVIATE NITRO™ 4，這次是全方位升級。首先最有感的是重量直接比前代少了15g，全鞋僅約250g，輕到想一直往前衝。工程透氣網眼布讓雙腳呼吸感更強，電光藍黃配色自帶速度濾鏡。

▲（圖／品牌提供）

科技面更是誠意滿滿。PWRPLATE全掌式推進片搭配肋狀結構，穩定性與能量回饋同步拉高，踩下去的瞬間彈力乾脆俐落；雙密度NITRO™氮氣中底柔中帶彈，長距離也不會塌陷疲軟。再加上PUMAGRIP抗滑耐磨橡膠大底，衝刺不打滑。後跟分離式設計加上斜角巧思，耐用與穩定再升級。整體就是一雙把「全能推進」寫在鞋底的速度機器。

▲PUMA DEVIATE NITRO™ 4／5,280 元。（圖／品牌提供）



跑鞋推薦：adidas ADIZERO EVO SL

曾被《Runner’s World》評為2025年度最佳全能型跑鞋的ADIZERO EVO SL，定位很清楚性能與日常兼得。延續冠軍家族的設計語言，外型俐落、腳感輕盈，直接把專業跑感帶進日常訓練。

▲（圖／品牌提供）

全腳掌LIGHTSTRIKE PRO中底提供高回彈能量回饋，踩感輕快不拖泥帶水；內嵌尼龍抗扭轉片穩定步伐，不會因為速度上來而晃動；再搭配CONTINENTAL™馬牌大底，濕滑地面也能牢牢抓住，又彈又穩，還不怕下雨天，是一雙進可攻、退可守的萬用跑鞋。

▲adidas ADIZERO EVO SL／4,890元。（圖／品牌提供）



跑鞋推薦：NIKE ACG PEGASUS TRAIL

如果週末想跑山、平日又在城市街頭練課表，那ACG Pegasus Trail就是你的萬用切換鍵。它把Pegasus系列的路跑基因，結合專業越野設定，打造多場景適應力。

▲（圖／品牌提供）

ReactX泡棉中底提供穩定又有感的能量回饋，全新Nike All Terrain Compound 2.0橡膠外底提升濕滑地面的抓地力；越野專屬鞋楦加寬前掌與腳床，長距離更舒適。工程網眼鞋面透氣快乾，鞋頭橡膠包覆提升耐磨度。全新Jade Horizon自然色調靈感來自奧勒岡白橡樹與熊果樹，低調卻充滿戶外態度。重點是管水泥地還是碎石路，都能穩穩應對。

▲NIKE ACG PEGASUS TRAIL／價格店洽。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：Nike Pegasus 42

Pegasus系列四十多年來以跑者為核心，這次Pegasus 42把「回彈」這件事做到更極致。曲線型全掌Air Zoom氣墊，能量回饋較前代提升15%，推進感更明顯，從慢跑到跑團訓練都能駕馭。

▲（圖／品牌提供）

前掌緩震升級，創新前掌翹度結構在不改變整體堆疊高度下，額外多出3公釐緩震空間，腳趾下方更舒適。鞋楦結構調整後包覆度更好，整體腳感自然流暢。它既保有競速血統，又不失日常耐穿屬性，是那種「穿上就不太會出錯」的安心選擇。

▲Nike Pegasus 42／價格店洽。（圖／品牌提供）

