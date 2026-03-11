《在你的燦爛季節》李聖經精靈美貌再升級！戒掉一類食物養出易瘦體質

▲韓劇女神李聖經回來了。（圖／取自heybiblee IG，下同）

韓劇女神李聖經回來了！在新劇《在你的燦爛季節》中，李聖經再度展現了她的獨特魅力，不僅演技真摯動人，那彷彿內建濾鏡的白皙肌膚與逆天長腿，更是讓觀眾目不轉睛。模特兒出身的她，對於身材管理有著一套專業且持久的邏輯，不追求病態的節食，而是透過規律的運動與精準的飲食控制，讓自己隨時都是人生高光時刻。

《在你的燦爛季節》該劇講述一名因意外而失去聽力和記憶的男畫師，遇見了如救贖般的女設計師後，展開的一段療癒的愛情故事。李聖經在劇中飾演一名經歷過人生低谷後，努力在生活碎屑中尋找光芒的女性宋嘏爛。她將角色那種堅韌卻溫柔的特質詮釋得入木三分，韓網友盛讚：「李聖經的眼神裡本身就帶著季節的流轉。」劇中多變的造型不僅襯托出她的時尚感，更突顯了她緊緻的輪廓線，讓這部劇不僅療癒心靈，更是視覺上的極致享受。

《在你的燦爛季節》李聖經減肥方法：重量訓練與晨間伸展的加乘效果

李聖經完美的體態並非偶然，她非常重視重量訓練，特別是針對核心、腹部與腰部的鍛鍊。她曾分享，只要把核心練好，整個人站出來的氣場與體態就會截然不同。透過棒式與深蹲增加肌肉量，能提升基礎代謝，讓她即使食量較大也不易復胖。此外，她堅持在晨間進行拉筋與伸展，透過簡單的動作開啟身體循環、改善水腫，這也是她在高壓拍攝期仍能維持線條流暢的秘訣。

《在你的燦爛季節》李聖經減肥方法：飲食斷捨離，告別加工食物與重口味

對於曾經為了戲劇增肥、事後又需快速瘦身的李聖經來說，飲食控制是最直接的手段。她嚴格避開加工食品，降低身體負擔，飲食清單中常見沙拉、葡萄柚、鮭魚與雞胸肉。為了保持高效循環，她幾乎不碰油膩的炸物與重鹹飲食，若真的嘴饞，會以無糖優格或麥片取代零食。這種「低負擔」的飲食習慣，讓她的體態不僅輕盈，連皮膚也跟著發亮。

《在你的燦爛季節》李聖經減肥方法：蛋白質取代澱粉 X 快樂減脂

在需要加強瘦身的階段，李聖經會將午晚餐的澱粉改為清淡調味的牛排或雞胸肉，並堅持細嚼慢嚥以增加飽足感。有趣的是，她也會透過「唱歌跳舞」來消耗卡路里，在節目宣傳中她曾表示，與朋友到KTV歡唱或跳熱門舞曲，不僅能舒壓，更是高效消耗熱量的方式。這種將「快樂」融入減肥的態度，正是李聖經能長年維持美度滿分的關鍵。

