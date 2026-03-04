HUBLOT黑橘錶紋理吸睛　歐足超級聯賽計款獨一無二

▲HUBLOT經典融合歐足超級聯賽計時碼錶，460,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）自2015年起擔任歐足聯歐洲聯賽（UEFA Europa League）官方時計，分別於2017年與2023年各推出限量錶紀念雙方情誼，今年再推全球限量50只的經典融合系列歐足超級聯賽計時碼錶，以歐足超級聯賽的核心色彩橙黑雙色作為主色調，採用碳纖維打造錶圈呈現黑至煙灰的漸層質感，內嵌橙色玻璃纖維並由6枚宇舶標誌性H形鈦金屬螺絲固定，每一款紋理都是獨一無二。

除了擁有吸睛的運動風外貌，HUBLOT經典融合系列歐足超級聯賽計時碼錶同時兼顧強悍性能，錶殼選用具備高強度與輕量化特性的5級鈦金屬精製而成，搭載HUB1153自動上鍊計時機芯，於面盤3時位置設有歐足超級聯賽標誌，並以橙色線條環繞賽事獎盃圖案；錶背同樣刻有該賽事標誌與獎盃圖樣，呼應合作主題。此外，每只腕錶均配備專屬錶盒，內附一只精細還原的歐足聯歐洲聯賽獎盃微縮模型。





▲HUBLOT經典融合歐足超級聯賽計時碼錶搭載HUB1153自動上鍊計時機芯。

足球全球粉絲眾多，讓各大精品品牌樂於贊助，LV（Louis Vuitton，路易威登）與皇家馬德里即建立官方多年合作夥伴關係，去年由品牌男裝創意總監 Pharrell Williams 為皇家馬德里球隊的球員和成員量身訂製成衣、鞋履和配飾，讓球員們在國際旅行時能穿得時尚自在，且能在官方場合穿著展現帥氣的一面，品牌同時為他們訂製Horizon 55 手提箱、標誌性的 Keepall 和 Christopher 背包，以及旅行配件，如盥洗包和護照夾，均是球隊專屬，不對外販售。





▲LV去年起為皇家馬德里球隊球員和成員量身訂製服裝，以及Horizon 55 手提箱等配件。（圖／LV提供）