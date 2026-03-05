米蘭時裝周女星亮點！金泰梨睡衣風穿成高級感、朴圭瑛全黑層次更時髦

▲米蘭時裝周場外星光比伸展台還閃。（圖／品牌提供、kimtaeriw IG、陳妍希IG）

2026米蘭秋冬時裝周，場外星光比伸展台還閃，包含金泰梨、楊冪、陳妍希、Ning Ning等女星都來了。她們不只是來看秀、比美，而是在示範如何把品牌語言穿進自己風格。

米蘭時裝周女星亮點：金泰梨把睡衣風穿成高級感的範本

現身Prada 2026秋冬女裝秀的金泰梨，直接示範什麼叫「性感但不費力」。淺綠色小花BRA搭配同款長褲，睡衣感十足，但外罩灰色長版大衣，瞬間把慵懶拉回優雅平衡。手上那顆白色Galleria漆皮Saffiano皮革迷你手袋更是關鍵，精緻硬挺包款，就是睡衣風的救星。柔軟單品＋結構單品混搭，性感不隨便。

▲金泰梨。（圖／品牌提供、kimtaeriw IG）



米蘭時裝周女星亮點：楊冪全白仙氣、乾淨到發光

楊冪一出場，空氣含氧量都變高！一身仙女白造型，白色短夾克搭配白色百褶長裙，再拎白色手提包，層層堆疊卻不無聊。全白最怕顯胖或單調，她靠剪裁與材質變化撐場。同色系穿搭不是靠顏色，是靠輪廓與比例，短版上身＋長裙拉高視覺線條，誰穿誰顯高。

▲楊冪。（圖／品牌提供）

米蘭時裝周亮點：陳妍希風格切換教科書

《狙擊蝴蝶》女神陳妍希這次根本行程管理大師。出席Max Mara 2026秋冬秀時，以米色緞面西裝外套搭配綠色雪紡羽毛短裙，柔美與幹練並存，氣場溫柔卻有力量。

▲陳妍希。（圖／品牌提供）



轉場到Ferragamo 2026秋冬秀，陳妍希立刻換上深色無袖低胸皮衣，搭配黃色及膝裙與橘色漆皮HUG包，撞色撞得大膽又精準。還同框韓國男神李鍾碩、泰國GL女神琵拉雅瑪麗索恩（Faye Peraya），畫面星光值直接爆表。

▲陳妍希同框韓國男神李鍾碩、泰國GL女神琵拉雅瑪麗索恩。（圖／品牌提供、陳妍希IG）

米蘭時裝周女星亮點：Ning Ning 動物紋＋下衣失蹤，狂野進化論

Ning Ning出席Gucci PRIMAVERA 2026秋冬大秀，直接把狂野氣場開到最大。淺咖動物紋皮衣搭配超短褲，下衣失蹤視覺效果拉滿，再以透膚黑絲襪與黑長靴加強穿搭層次、性感超逆天。復古捲髮半遮臉，神秘感直接拉滿！

▲aespa NingNing。（圖／品牌提供）

米蘭時裝周女星亮點：朴圭瑛全黑才是終極王牌

朴圭瑛同樣現身Gucci大秀，卻選擇完全不同路線。黑色皮衣內搭黑色絨布刺繡洋裝，配過膝靴與透膚絲襪，全黑卻層次豐富。時尚真理再次驗證黑色不是安全牌，是高難度極簡，透過材質混搭才是決勝點。

▲朴圭瑛。（圖／品牌提供）



