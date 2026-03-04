fb ig video search mobile ETtoday

陳喬恩愛馬仕收藏再壯大　可肩背的柏金包當登機包

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩享用美食，戴著PP新錶外，身旁的愛馬仕包也是新鮮貨。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩結束新年假期，開始當起空中飛人工作，她在IG回顧歡樂的2月，熱愛精品的她有兩項新鮮貨入手，讓她開心不已，一款為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）1,426,000元的Nautilus系列型號7010G-013鑽錶，另一新品是愛馬仕（Hermès）Shoulder Birkin柏金包，兩個「新歡」成為她近期與姊妹淘聚會或旅行不可或缺的重要配件。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩搭商務艙秀出她近期新歡愛馬仕Shoulder Birkin包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩近期頻頻曝光的Shoulder Birkin柏金包，近來在名媛圈有翻紅趨勢，包括美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）、大馬最美千金陳雪鈴都是擁護者，此包款是愛馬仕前任創意總監 Jean-Paul Gaultier於2004年所設計，保留柏金包經典元素的同時，也注入更多現代、實用且休閒的靈魂，具加長手柄方便肩背，且包形輪廓呈現「東西向」長型比例，在2004年至 2013年間生產，直到 2024年才又重新回到大眾視野，引起了市場的高度關注。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩在PP專賣店亮出剛入手的PP Nautilus型號7010G-013鑽錶，1,426,000元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

PP Nautilus系列型號7010G-013鑽錶也是陳喬恩近日的心頭好，她於品牌專賣店戴上此錶徑32毫米、尺寸精巧的18K白金Ladies’ Nautilus天藍色錶款，相當亮眼，八角形錶圈鑲嵌 46 顆明亮式切割鑽石，展現華麗運動風格。

