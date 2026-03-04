星系運行顯時散發彩虹光　獨立製錶結合日本傳統工藝超限量

▲Ressence與日本藝術家Terumasa Ikeda合作推出TYPE 9 IKE腕錶，1,350,000元。（圖／Ressence提供，以下同）

由工業設計師Benoît Mintiens創立的比利時設計、瑞士製作獨立腕錶品牌Ressence，以獨家ROCS 系統（Ressence Orbital Convex System）著稱，整個錶盤隨著時間轉動，猶如星體運行的顯時方吸引目光，近期讓面盤畫面更有藝術感，攜手日本藝術家池田晃將Terumasa Ikeda創作全球限量8只的TYPE 9 IKE腕錶，運用漆藝與超薄螺鈿鑲嵌技術於面盤創造科幻想像圖案。





▲Terumasa Ikeda以漆藝與超薄螺鈿鑲嵌技術於Ressence TYPE 9 IKE面盤創造科幻想像圖案。

Ressence TYPE 9 IKE限量錶以招牌的旋轉凸面錶盤為基底，藝術家Ikeda透過極其細緻的層疊漆藝與超薄螺鈿鑲嵌技術，呈現出一幅充滿科幻想像的構圖，在曲面錶盤進行螺鈿鑲嵌難度極高，因為薄如蟬翼的貝片必須先經浸泡潤化，再於橡膠墊上手工拗折，方能完美貼合錶面弧度，在全黑DLC鈦金屬錶款上展現迷人的光影變化。





▲Ressence TYPE 9 IKE錶背可見Terumasa Ikeda的簽名。

寶格麗（BVLGARI）則與日本漆藝與螺鈿技法大師淺井康宏（Yasuhiro Asai）聯手，打造各限量80只的LVCEA NOTTE DI LUCE 藍紫色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金錶（左）與藍綠色珍珠母貝款腕錶，他於面盤展現「光之馬賽克」，經過木炭細緻打磨的層層漆面展現深邃光澤，他再精選具虹彩光澤的珍珠母貝細片拼成華美圖案，每一款面盤都需耗時60天製作，成就藝術傑作。





▲寶格麗LVCEA NOTTE DI LUCE 藍紫色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金錶（左）與藍綠色珍珠母貝款各限量80只。（圖／寶格麗提供）