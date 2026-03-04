最新的IKEA爆款燈具來了　超美「光之拱門」讓家好有Fu

▲IKEA SMÅSNÖRE 燈具。（圖／翻攝IKEA）

記者蔡惠如／綜合報導



主打平價的IKEA，設計能量可是沒在打折，近期推出的一款 SMÅSNÖRE 燈具，成為許多網友熱門討論的對象，成為繼甜甜圈燈之後的新一代爆款，SMÅSNÖRE 事實上是一款軟質 LED 裝飾燈，但兩側平衡固定的設計，讓光線成為圓形的「光之拱門」，無論放在裝飾品旁或是照亮特定暗部效果都極佳，更讓許多喜愛手作的使用者封為夜晚照明神物。

原本以為檯燈只能長得中規中矩，但 IKEA 最近這款在國外社群平台上掀起瘋傳熱潮的新品，徹底顛覆了大家對「居家燈光」的想像。這盞名為 SMÅSNÖRE 的 LED 裝飾燈，憑藉著前所未見的「軟骨」設計，不僅外型極具未來感，更能隨手捏出一道超夢幻的「發光彩虹」，讓許多原本只是隨手點開影片的網友，瞬間被推坑直呼：「這個放在家裡真的太有 Fu 了！」

這款燈最迷人的地方在於它那大膽的「拱橋型」結構，由兩端具備份量的加重底座支撐，中間則是一條可以自由彎曲、觸感柔軟的 LED 燈條。當你將它跨放在桌面或邊几上時，它會形成一個環繞式的「照明隧道」，光線不僅均勻，更帶有一種溫柔的包裹感。無論是深夜想安靜地拼圖、組裝收藏的樂高，或是單純想在沙發角落滑手機、翻閱雜誌，這道光圈都能提供極致舒適的視覺體驗，也消除傳統檯燈容易產生的刺眼陰影。

除了強大的實用性，SMÅSNÖRE 的變幻能力更是讓居家氛圍升級的關鍵。它擁有兩段式亮度調節，甚至還內建了迷幻的「色彩漸變模式」，讓燈條在不同顏色間緩緩流動。使用者可以隨心所欲地扭轉燈條方向，發光面朝內是專注的工作光，朝外則瞬間變身為直播補燈或充滿儀式感的氛圍壁燈。

這種結合了極簡美學與強大功能性的設計，在 IKEA 一貫的親民預算下，讓每個人都能輕鬆擁有這道屬於自己的「光之拱門」。SMÅSNÖRE LED 裝飾燈售價為 25 元美金，折合台幣約 800 元，目前已在美國開始販售，台灣上市時間未定。