fb ig video search mobile ETtoday

最新的IKEA爆款燈具來了　超美「光之拱門」讓家好有Fu

>

▲IKEA SMÅSNÖRE 燈具。（圖／翻攝IKEA）

▲IKEA SMÅSNÖRE 燈具。（圖／翻攝IKEA）

記者蔡惠如／綜合報導  

主打平價的IKEA，設計能量可是沒在打折，近期推出的一款 SMÅSNÖRE 燈具，成為許多網友熱門討論的對象，成為繼甜甜圈燈之後的新一代爆款，SMÅSNÖRE 事實上是一款軟質 LED 裝飾燈，但兩側平衡固定的設計，讓光線成為圓形的「光之拱門」，無論放在裝飾品旁或是照亮特定暗部效果都極佳，更讓許多喜愛手作的使用者封為夜晚照明神物。

▲IKEA SMÅSNÖRE 燈具。（圖／翻攝IKEA）

原本以為檯燈只能長得中規中矩，但 IKEA 最近這款在國外社群平台上掀起瘋傳熱潮的新品，徹底顛覆了大家對「居家燈光」的想像。這盞名為 SMÅSNÖRE 的 LED 裝飾燈，憑藉著前所未見的「軟骨」設計，不僅外型極具未來感，更能隨手捏出一道超夢幻的「發光彩虹」，讓許多原本只是隨手點開影片的網友，瞬間被推坑直呼：「這個放在家裡真的太有 Fu 了！」

▲IKEA SMÅSNÖRE 燈具。（圖／翻攝IKEA）

這款燈最迷人的地方在於它那大膽的「拱橋型」結構，由兩端具備份量的加重底座支撐，中間則是一條可以自由彎曲、觸感柔軟的 LED 燈條。當你將它跨放在桌面或邊几上時，它會形成一個環繞式的「照明隧道」，光線不僅均勻，更帶有一種溫柔的包裹感。無論是深夜想安靜地拼圖、組裝收藏的樂高，或是單純想在沙發角落滑手機、翻閱雜誌，這道光圈都能提供極致舒適的視覺體驗，也消除傳統檯燈容易產生的刺眼陰影。

▲IKEA SMÅSNÖRE 燈具。（圖／翻攝IKEA）

除了強大的實用性，SMÅSNÖRE 的變幻能力更是讓居家氛圍升級的關鍵。它擁有兩段式亮度調節，甚至還內建了迷幻的「色彩漸變模式」，讓燈條在不同顏色間緩緩流動。使用者可以隨心所欲地扭轉燈條方向，發光面朝內是專注的工作光，朝外則瞬間變身為直播補燈或充滿儀式感的氛圍壁燈。

▲IKEA SMÅSNÖRE 燈具。（圖／翻攝IKEA）

這種結合了極簡美學與強大功能性的設計，在 IKEA 一貫的親民預算下，讓每個人都能輕鬆擁有這道屬於自己的「光之拱門」。SMÅSNÖRE LED 裝飾燈售價為 25 元美金，折合台幣約 800 元，目前已在美國開始販售，台灣上市時間未定。

關鍵字：

SMÅSNÖRE, IKEA, LED 燈, 檯燈, 居家布置, 氛圍燈, 創意燈具, 瑞典設計, 照明隧道, 爆款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

請保持距離！小心「5種消耗型朋友」正悄悄偷走你的能量 時裝周／韓韶禧、舒淇同框「差17歲」神顏掀話題！女神同款FILA鞋找到了 逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 法拉利男神迎娶美嬌娘　駕千萬跑車繞海岸好浪漫 孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡 什麼樣的朋友最值得深交？5個關鍵特質一次看 時裝周／陳妍希12年前舊照和現在長一樣！開心與Ferragamo第三代再相見

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面