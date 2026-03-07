LIFE經典／有樂町出現巨型藝術山谷　菲董與NIGO聯手打造創意地標

▲JAPA VALLEY TOKYO。（圖／翻攝JAPA VALLEY IG）

記者蔡惠如／綜合報導



在摩登潮流匯集的東京有樂町，一處名為「JAPA VALLEY TOKYO」的建築計畫正打破城市開發的既定框架。這並非另一棟冰冷的辦公大樓，而是一場由潮流教父 NIGO 擔任創意總監、攜手時尚名人 Pharrell Williams 共同構思的感官實驗。兩人利用有樂町舊建築重建的契機，在這片精華地段種下了一座融合原始自然與尖端潮流的「都市山谷」。

這處空間最令人震撼的視覺靈魂，便是橫臥在場域中心、由 KAWS 創作的巨型經典雕塑。這座標誌性的作品讓整個區域瞬間從現實的東京街頭抽離，轉化為一座可居住、可社交的巨大立體藝廊。建築設計風格大膽捨棄了都市常見的直線條，改以溫潤的拱型木構造、搭配大片玻璃為主軸，層層疊疊的植栽與流暢的地形起伏，讓這塊土地在鋼鐵叢林中勾勒出一種極致的反差感。

「JAPA VALLEY TOKYO」與一般高級飯店或商場最顯著的不同，在於透過新創旅宿平台 NOT A HOTEL 的經營模式，讓場域被定義為「可持有的藝術資產」。空間內集結兩人精心挑選的創意零售與職人工藝，模糊了私人住宅、工作室與藝廊的邊界。將原本封閉的城市空間轉化為一座開放的、充滿靈性的「山谷」，讓人在東京最繁忙的心臟地帶，也能感受到一種與藝術、自然共生的隱世氛圍。

有樂町公園計劃於 2026 年下半年開放，而 Japa Valley 則計劃於 2027 年開放。