網壇球后被「鴿子蛋」巨鑽套牢了　情定巴西企業家

▲網球球后莎芭蓮卡於2024年5月公開與巴西企業家喬治佛朗古利斯的戀情。（圖／翻攝arynasabalenka IG）

記者陳雅韻／台北報導

體育界喜事連連，繼上周摩納哥籍的「法拉利男神」F1賽車手查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc）和義大利與墨西哥混血模特兒Alexandra Saint Mleux結婚，當今網壇球后、白俄羅斯球員艾琳娜莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）也被「套牢」了，3日晚間她被巴西企業家男友喬治佛朗古利斯（Georgios Frangulis）以超過5克拉的「鴿子蛋」鑽戒求婚成功，她甜蜜曬巨鑽戒說:「我真的沒料到今晚會發生！」





▲喬治佛朗古利斯（右）單膝下跪向莎芭蓮卡，讓她又驚又喜。（圖／翻攝arynasabalenka IG）

莎芭蓮卡於2024年5月公開與佛朗古利斯戀愛的訊息，他是級食物品牌 Oakberry的創辦人，該品牌曾贊助Haas F1車隊，並在兩人戀情開始後與莎芭蓮卡建立合作關係，她還為該品牌創作了專屬的巴西莓碗，兩人於公於私都形影不離，莎芭蓮卡於今年WTA 500布里斯本網賽奪冠後，不僅致詞時向男友示愛，甚至拋出宛若「求婚」的暗示，大方說：「感謝你始終在此支持我。希望不久後，能以另一個身份稱呼你。」





▲喬治佛朗古利斯在求婚現場佈置上百朵玫瑰。（圖／翻攝arynasabalenka IG）





▲莎芭蓮卡曬出超過5克拉的求婚鑽戒。（圖／翻攝arynasabalenka IG）

這個願望沒有讓莎芭蓮卡等太久，3日晚間佛朗古利斯安排了玫瑰花海環繞的燭光晚餐，他手捧鑽戒單膝下跪向女方求婚，毫無心理準備的莎芭蓮卡驚訝到雙手遮住臉，隨後戴上巨鑽求婚戒，並擁抱親吻，她於IG發布求婚影片並在配文寫著「你和我，直到永遠」，並加上了無限符號、婚戒與白心的表情符號，甜蜜指數破表。





▲莎芭蓮卡是Gucci新任品牌大使，剛結束米蘭時裝周行程。（圖／翻攝arynasabalenka IG）