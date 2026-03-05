fb ig video search mobile ETtoday

「我行我素」最任性星座Top 3！第一名根本不在意別人怎麼看

>

星座,占卜,個性, 。（圖／IG）

▲以下三個星座，常被認為最不看人臉色、我行我素 。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人天生自帶主角光環，不太在意旁人眼光，做事只憑內心標準，他們不是故意叛逆，而是比起迎合，更在乎「做自己」。以下三個星座，常被認為最不看人臉色、我行我素，但也正因如此，活得格外鮮明。

Top 3 水瓶座

水瓶座向來走自己的路，他們思維獨特，價值觀自成一套系統，當多數人往東，他們可能偏偏往西。水瓶並非刻意唱反調，而是習慣獨立思考，不輕易被情緒或輿論影響。別人覺得「應該怎樣」，對他們來說未必成立。這種理性與抽離，讓他們看起來冷淡，卻也因此擁有強大的精神自由。

Top 2 牡羊座

牡羊的我行我素來自直率。他們反應快、行動力強，想到就去做，很少花時間評估「別人會不會怎麼看」。對牡羊來說，猶豫與討好都是浪費時間，他們寧願犯錯，也不願因顧慮他人而停滯。這種衝勁有時讓人措手不及，但也正是他們最迷人的地方——真實、不做作。

Top 1 獅子座

獅子座的不看臉色，是來自強大的自我認同，他們相信自己的判斷，也習慣成為焦點。獅子不喜歡被指揮，更不會為了迎合他人而改變立場。他們在意的是是否對得起自己的標準，而不是討好誰，這份自信讓人佩服，也容易被誤解為強勢，但本質上，他們只是活得很篤定。

關鍵字：

星座, 運勢, 水瓶座, 牡羊座, 獅子座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

「我行我素」最任性星座Top 3！第一名根本不在意別人怎麼看

「我行我素」最任性星座Top 3！第一名根本不在意別人怎麼看

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

楊謹華任電波大使談「減法哲學」　喊話女生：醫美別做滿！ 陳喬恩愛馬仕收藏再壯大　可肩背的柏金包當登機包 婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚 星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！ 情緒不佳先養腸！營養師教你吃出快樂荷爾蒙 星系運行顯時散發彩虹光　獨立製錶結合日本傳統工藝超限量 請保持距離！小心「5種消耗型朋友」正悄悄偷走你的能量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面