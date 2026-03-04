WBC明開打！台北101點燈「台灣尚勇」　高雄大立外牆燈光應援

▲台北101連續5天點燈為中華隊應援。（圖／翻攝台北101官網）

記者蔡惠如／綜合報導

WBC 世界經典棒球賽明（3／5）開打！中華隊將在東京巨蛋迎接經典賽首戰，並在 3／8 前陸續出戰強敵日本、韓國、捷克，爭取晉級複賽資格前進美國，台北 101 從今晚 6 點開始，將在大樓外點燈應援，且首度持續到午夜 12 點，高雄大立百貨整面外牆，也將燈光且換成動態棒球人影，一起為中華隊加油打氣。

台灣地標台北 101 今宣布，從 3／5 至 3／8 期間每天晚上 6 點起（3／7 為晚上 10 點起），將於大樓外牆進行點燈打字，為中華隊集氣應援，邀請民眾一同為賽事加油。此次也特別將點燈打字時段延長至午夜12點，陪伴球迷一路熱血。

今晚台北 101 點燈文字內容「台灣尚勇」、「TEAM TAIWAN」、「WBC開局勝利、「一路開轟」、「轟轟轟轟轟轟轟」。

▲高雄大立百貨也調整外牆燈光，為中華隊加油。（圖／業者提供）

而高雄大立百貨則將面圓環的大片商場外牆，也使用彩色燈光熱血應援中華隊，除了有棒球隊員身影，還有 TEAM TAIWAN 光影跑馬，從今起每晚 5 點至晚上 9 點半準時亮燈。