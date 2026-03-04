fb ig video search mobile ETtoday

WBC明開打！台北101點燈「台灣尚勇」　高雄大立外牆燈光應援

>

▲台北101。（圖／翻攝台北101官網）

▲台北101連續5天點燈為中華隊應援。（圖／翻攝台北101官網）

記者蔡惠如／綜合報導

WBC 世界經典棒球賽明（3／5）開打！中華隊將在東京巨蛋迎接經典賽首戰，並在 3／8 前陸續出戰強敵日本、韓國、捷克，爭取晉級複賽資格前進美國，台北 101 從今晚 6 點開始，將在大樓外點燈應援，且首度持續到午夜 12 點，高雄大立百貨整面外牆，也將燈光且換成動態棒球人影，一起為中華隊加油打氣。

台灣地標台北 101 今宣布，從 3／5 至 3／8 期間每天晚上 6 點起（3／7 為晚上 10 點起），將於大樓外牆進行點燈打字，為中華隊集氣應援，邀請民眾一同為賽事加油。此次也特別將點燈打字時段延長至午夜12點，陪伴球迷一路熱血。

今晚台北 101 點燈文字內容「台灣尚勇」、「TEAM TAIWAN」、「WBC開局勝利、「一路開轟」、「轟轟轟轟轟轟轟」。

▲高雄大立百貨。（圖／業者提供）

▲高雄大立百貨也調整外牆燈光，為中華隊加油。（圖／業者提供）

而高雄大立百貨則將面圓環的大片商場外牆，也使用彩色燈光熱血應援中華隊，除了有棒球隊員身影，還有 TEAM TAIWAN 光影跑馬，從今起每晚 5 點至晚上 9 點半準時亮燈。

關鍵字：

WBC, 中華隊, 台北101, 高雄大立, 棒球, TEAM TAIWAN

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

請保持距離！小心「5種消耗型朋友」正悄悄偷走你的能量 時裝周／韓韶禧、舒淇同框「差17歲」神顏掀話題！女神同款FILA鞋找到了 陳喬恩愛馬仕收藏再壯大　可肩背的柏金包當登機包 逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 法拉利男神迎娶美嬌娘　駕千萬跑車繞海岸好浪漫 孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡 最新的IKEA爆款燈具來了　超美「光之拱門」讓家好有Fu

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面