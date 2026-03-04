《飛天小女警》萌力登陸高雄夢時代　JOGUMAN 熱血球場現身台北南西

fb ig video search mobile ETtoday

記者蔡惠如／綜合報導

三月春暖花開，高雄統一時代百貨《飛天小女警》快閃店登場，正好搭上 WBC 熱血開打，萌力十足的周邊與場景超應景，此外南韓人氣原創 IP「JOGUMAN」綠色恐龍也進駐台北新光三越南西店，以棒球為主題，JOGUMAN 首度換上棒球裝根本超剛好，怎麼打卡都很有 Fu。

▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供）

▲飛天小女警快閃店祭出40款周邊。（圖／業者提供）

萌力席捲高雄《飛天小女警》快閃店
「糖、香料和一切美好的事物」為主題的《飛天小女警》快閃店 ，從 3／11 到 4／27 日在統一時代百貨高雄店 1 樓登場，現場打造七大打卡點，像是氣勢滿滿的「飛天小女警大戰魔人啾啾」 ，還有少女感爆棚的「愛心合影框」，準備讓民眾拍到手機沒電。

▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供）

▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供）

周邊商品有近 40 款新品，主打既甜美又實用的路線，包括附上可愛小花吊飾的編織包、粉色系飲料提袋，提著走在路上回頭率超高，售價 280 元起；居家單品也很有 Girl Power，造型抱枕、花朵鑰匙圈吊飾等，售價 229 元起，讓花花、泡泡和毛毛隨時守護你的日常 。

▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供）

JOGUMAN 熱血球場現身台北南西
來自韓國的綠色恐龍 JOGUMAN，即起至 3／18 也有快閃店「JOGUMAN BASEBALL POP-UP」，在新光三越台北南西店一館 9 樓登場。現場有超大尺寸的 BRACHIO 之外，還設計臨場感的本壘拍照區，甚至還有「九宮格投球機」。只要單筆消費滿 1,000 元就能換到投球代幣 ，快去測試一下自己的準度，看看能不能成為賽季最佳投手 。

▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供）

這波「棒球主題」限定商品也是首度亮相，穿上棒球服的 JOGUMAN BASEBALL BRACHIO絨毛吊飾，呆萌模樣必收；另外還有搞怪的 JOGUMAN BASEBALL WOODY絨毛吊飾-球棒款，把小狗伍迪變成長條球棒形狀，售價 420 元起。JOGUMAN BASEBALL WOODY絨毛零錢包、JOGUMAN BASEBALL 燙布貼也都超萌，售價 150 元起。現場消費並上傳限動標記，還能帶走限量的棒球徽章 ，不限金額消費還能以 120 元加購主題束口袋。

▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供） ▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供）

▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供） ▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供）

同場加映：台北 101 《新北花 Young101》
台北 101 在四樓都會廣場《新北花 Young101》大型策展 ，由花藝大師凌宗湧操刀 ，把萬金杜鵑、繡球花搬進百貨，打造出一座粉紅色的藝術花園 。展場還設有青農快閃店 ，可以買到坪林包種茶、自然熟成蜂蜜等在地好物 ，讓大家在逛街時也能感受到土地的溫度 。

▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供）

▲飛天小女警、JOGUMAN快閃店。（圖／業者提供）

飛天小女警, 快閃店, 棒球主題, JOGUMAN, 台北101

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

