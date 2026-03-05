別再被「完美主義」給騙了　接納那20%的缺陷才是人生高手

▲覺得生活總是有無力感，不妨從觀念改起。（圖／Pexels、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

「完美主義」總是跟成功人士聯想在一起，但這樣的想法往往造就出離幸福越遠、無法快樂的更多人，總覺得自己已經如此努力，卻對自己理想人生的樣貌總有差距，好像很多事情無法控制，卻總是出現壞的結果。心理學專家表示，其實多半這種無力感，都是自己給自己的壓力，「人生不要只想做到100分，80分就很好了」。

▲時間與精力有限，每件事都花100分標準來看，人生會太辛苦。

或許你自覺不是完美主義者，但無力感一直浮現，若你總是只問自己「為什麼只剩下這點沒做到」、「再堅持一下就能把這件事『完成』」，便代表你其實是。事實上，只要一件事情做到80分，剩下的20分其實對於結果不會有太大的影響，卻成為你大部分壓力與失望的來源。

▲工作多半是團隊進行，試著放手給同事負責，不要逼得太緊。

美國人力資源專家馬杜森表示，很多人只看自己沒完成的20％，卻沒意識自己已經做了80%的成就。或許做到100分比80分更好，但一旦越過了8成的標準，剩下的2成是否有到位，真的只有「內行人」看得出差別，當然你能選擇再精進，但「每件事」都這樣要求，只會讓自己陷入吃力不討好的境地。

▲先規劃要對哪些事情付出最大的心力，不重要的部分就試著不要太苛求。

專家建議，完美主義者想要擺脫這種無力感，建議可以從幾個方面下手，首先是要「釐清重要事項」，對於現在在手上的任務，規劃出重要順序，並把精力放在最前的1、2件任務上；第2步驟便是要建立階段目標，以完成一階階目標來分頭進行，並適度授權給其他人執行，藉此來讓自己專注在真正重要的任務上。

▲經營人生不是只管賺錢就好，每個階段都只有一次，釐清什麼是對你最重要的。