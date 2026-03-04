吃飽就想睡不是懶！「5個方法」改善腦霧找回清醒感

▲吃飯改變飲食順序，建議先菜、蛋白質，澱粉最後吃。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明睡過卻提不起勁，或是一吃完飯就昏沉想躺下，其實很多人都正在經歷所謂的「腦霧」與「碳暈」。這不是懶散，也不是抗壓性差，而是身體能量調節出現失衡。無論是血糖忽高忽低、長期壓力、睡眠不足都會讓大腦供能不穩，進而影響專注力與反應速度，其實只要從生活細節調整，清醒感是可以慢慢找回來的。

#穩定血糖是關鍵

若餐點以白飯、麵包、甜食為主，血糖會快速上升又迅速下降，大腦便出現疲憊訊號。建議改成「先菜、再蛋白質、最後澱粉」的進食順序，並把部分精緻澱粉替換為地瓜、糙米或雜糧，搭配足量蛋白質與好油脂，延緩吸收速度，減少餐後昏沉。

#確保蛋白質充足

神經傳導物質需要胺基酸作為原料，若攝取不足，情緒與專注都會受影響。每餐至少一個手掌大小的優質蛋白質來源，例如魚類、雞蛋、豆製品或瘦肉，有助維持清醒與穩定感。

#強化大腦需要的營養

深綠色蔬菜與堅果富含鎂，可幫助神經放鬆；富含Omega-3的魚類能支持腦部運作；維生素B群則參與能量代謝。但補充應以均衡飲食為基礎，而非依賴單一保健品。

#調整用腦節奏

專注並非越久越好，建議每工作50分鐘休息5至10分鐘，起身走動或遠望放鬆眼睛，讓神經系統重新調整。餐後輕微活動比立刻坐下滑手機更能減少碳暈。

#維持睡眠品質

固定入睡時間、睡前避免強光與過度刺激，大腦才能完成修復與整理。當能量穩定、壓力降低，霧自然會散去。