fb ig video search mobile ETtoday

吃飽就想睡不是懶！「5個方法」改善腦霧找回清醒感

>

▲▼改善腦霧。（圖／Unsplash）

▲吃飯改變飲食順序，建議先菜、蛋白質，澱粉最後吃。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導  

明明睡過卻提不起勁，或是一吃完飯就昏沉想躺下，其實很多人都正在經歷所謂的「腦霧」與「碳暈」。這不是懶散，也不是抗壓性差，而是身體能量調節出現失衡。無論是血糖忽高忽低、長期壓力、睡眠不足都會讓大腦供能不穩，進而影響專注力與反應速度，其實只要從生活細節調整，清醒感是可以慢慢找回來的。

#穩定血糖是關鍵

若餐點以白飯、麵包、甜食為主，血糖會快速上升又迅速下降，大腦便出現疲憊訊號。建議改成「先菜、再蛋白質、最後澱粉」的進食順序，並把部分精緻澱粉替換為地瓜、糙米或雜糧，搭配足量蛋白質與好油脂，延緩吸收速度，減少餐後昏沉。

#確保蛋白質充足

神經傳導物質需要胺基酸作為原料，若攝取不足，情緒與專注都會受影響。每餐至少一個手掌大小的優質蛋白質來源，例如魚類、雞蛋、豆製品或瘦肉，有助維持清醒與穩定感。

▲▼改善腦霧。（圖／Unsplash）

#強化大腦需要的營養

深綠色蔬菜與堅果富含鎂，可幫助神經放鬆；富含Omega-3的魚類能支持腦部運作；維生素B群則參與能量代謝。但補充應以均衡飲食為基礎，而非依賴單一保健品。

#調整用腦節奏

專注並非越久越好，建議每工作50分鐘休息5至10分鐘，起身走動或遠望放鬆眼睛，讓神經系統重新調整。餐後輕微活動比立刻坐下滑手機更能減少碳暈。

▲▼改善腦霧。（圖／Unsplash）

#維持睡眠品質

固定入睡時間、睡前避免強光與過度刺激，大腦才能完成修復與整理。當能量穩定、壓力降低，霧自然會散去。

關鍵字：

腦霧, 血糖, 專注力, 飲食調整, 睡眠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！

陳喬恩愛馬仕收藏再壯大　可肩背的柏金包當登機包 請保持距離！小心「5種消耗型朋友」正悄悄偷走你的能量 時裝周／韓韶禧、舒淇同框「差17歲」神顏掀話題！女神同款FILA鞋找到了 逾9,000億身家汶萊蘇丹戴「錶王」閱兵　停產綠面錶呼應迷彩服 最新的IKEA爆款燈具來了　超美「光之拱門」讓家好有Fu 法拉利男神迎娶美嬌娘　駕千萬跑車繞海岸好浪漫 孫淑媚素顏美到犯規！《陽光女子合唱團》票房女王靠168斷食＋川字肌逆齡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面