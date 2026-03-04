桃花太旺惹誤會！最容易被貼上第三者標籤的星座TOP3

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼星座。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲3星座交友容易被誤會越界。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

在感情關係中，有些人其實沒有越界，卻常被旁人誤會「是否介入他人的感情」。其實星座個性若帶有高人氣、邊界感模糊或容易與人曖昧互動的特質，就可能被貼上第三者標籤。《ET FASHION》盤點最容易誤當或誤會成第三者的星座Top3，交友時分寸更要好好拿捏！

#第3名 雙子座

雙子座因為社交能力強、聊天自然，很容易跟不同的人快速熟起來。他們的互動通常帶點幽默與玩笑，對雙子來說只是輕鬆聊天，但在旁人眼裡可能顯得有些曖昧。像是聚會時常和朋友的另一半聊得很投機、互相開玩笑，雙子並沒有多想，但其他人可能會誤會「是不是太親近了」，因此常被誤當成介入感情的人。

▲▼星座。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 天秤座

天秤座對身邊的人往往都很照顧，也不太擅長直接拒絕別人的需求。這種「對誰都很好」的特質，有時會被誤會成特別關心某個人。例如天秤可能只是出於禮貌幫忙、聊天或關心對方近況，但若對象剛好是有伴侶的人，旁人就可能解讀成過於親密，讓天秤無意間背上第三者的誤會。

#第1名 雙魚座

雙魚座情感細膩、同理心強，當身邊的人遇到感情困擾時，常會主動傾聽並給予安慰。對雙魚來說，這只是關心朋友的表現，但因為陪伴與情緒交流比較深，很容易被外界解讀成感情依賴。例如有人在感情低潮時常找雙魚傾訴，雙魚也願意花時間安慰對方，久而久之就可能被誤會兩人的關係不只是朋友。

