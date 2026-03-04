fb ig video search mobile ETtoday

楊謹華任電波大使談「減法哲學」　喊話女生：醫美別做滿！

▲▼女星楊謹華代言無雙電波記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊謹華狀態好到發光。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／記者湯興漢攝

楊謹華今（4日）以「無雙電波」大使身分出席活動，一身黑洋裝優雅亮相，俐落造型展現沉穩自信的女神氣場。活動現場她也分享自己近年對保養與生活節奏的轉變，強調比起過度追求完美，更重要的是找到真正適合自己的方式。

楊謹華成為無雙電波大使出席活動，一身黑洋裝亮相，簡潔俐落的剪裁搭配沉穩氣場，在現場格外吸睛。她也提到，此次產品名稱「無雙」與自己17年前在戲劇《敗犬女王》中飾演的角色「單無雙」同名，讓她覺得格外有緣。

▲▼女星楊謹華代言無雙電波記者會。（圖／記者湯興漢攝）

談到現在對保養與醫美的想法，她表示，現在的自己更清楚知道需要的是什麼，她也分享自己對醫美療程的三個原則：第一要有專業醫師評估，其次不能有太長的修復期，第三則希望療程過程最好是無痛。她建議醫美不要做太滿，因為女生還會化妝修飾，若在無妝的狀態就做太多，化了妝之後就會太過頭。

▲▼女星楊謹華代言無雙電波記者會。（圖／記者湯興漢攝）

除了保養觀念外，楊謹華也分享自己的日常生活習慣。她透露過去一年體重曾略有增加，因此開始透過運動與飲食調整維持體態，像是規劃跑步訓練來提升心肺能力。作息方面，她盡量維持規律生活，希望能在晚上12點前入睡，確保充足睡眠。飲食上則特別重視蛋白質攝取，晚餐通常避免澱粉類食物，米飯多安排在白天食用，透過簡單但持續的習慣維持身體狀態。

談到心態上的變化，楊謹華也坦言，年輕時對外貌要求相當嚴格，希望自己看起來完美、精緻，但隨著年齡與人生經歷累積，她逐漸放下過度苛求，學會接受現在的自己。她也提到，過去曾因為外在表現而感到迷惘與焦慮，雖然努力把外在顧好，卻忽略了內在的感受。但現在的她更重視身心平衡，覺得自己不只是外在被照顧到，內在也逐漸變得更穩定自在。

關鍵字：

楊謹華, 醫美, 保養, 生活習慣, 無雙電波

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

