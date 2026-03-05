fb ig video search mobile ETtoday

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

>

記者林明瑋／台北報導

英國鞋履品牌Clarks今年邁入201年，能經歷悠長時光依然屹立很不簡單也必有秘訣，「好穿」絕對是其中一個原因，還要不斷進化才能讓舒服程度持續提升，保有地位。今年多款經典鞋都有新版本，在亞洲曾創下賣出30萬雙驚人紀錄的三瓣鞋，推出「套入式」設計款，也就是不用綁鞋帶、套上就能走，更輕鬆方便，是懶人們的福音！

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲三瓣鞋改採套入式設計，穿脫更方便。（圖 / 品牌提供，以下同）

英國王室向來是Clarks的愛用者，已故英國女王伊麗莎白二世曾在出訪南非時穿著Clarks鞋，現任英王查爾斯三世則是小時候就穿Clarks。早在1883年中國還有裹小腳文化時，Clarks已發展健康鞋的概念，將足部結構納入設計考量，主張舒適是設計的起點，製鞋哲學強調以人體為本，至今仍以這樣的心情打造鞋款，每雙鞋都不簡單。

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲Tri Ease輕鬆走系列透過精密結構設計與材料科學應用，穿上真的能「輕鬆走」。

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）
▲Tri Ease輕鬆走男女鞋各有特色，織物透氣面料休閒男鞋、瑪莉珍女鞋，皆為6,580元。

Tri Ease輕鬆走系列正如其名，針對亞洲人的腳型開發專屬楦型，優化貼合度，採創新材質打造鞋墊，有效分散足底壓力，除了繫帶休閒鞋，女款瑪莉珍鞋更可愛。三瓣鞋名稱，來自鞋底的三瓣切割設計，不但輕巧更靈活好走，符合人體工學，今年的2.0版本首度採用套入式設計，兼顧包覆與彈性，並強化足弓支撐、選用抗菌吸濕的專利材質鞋墊，解決了長時間穿著的悶熱與疲累感，簡潔的外型很容易搭配，出門匆忙又不想綁鞋帶、不方便蹲下或彎腰，這款鞋都是最佳解答。

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）

 

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲三瓣鞋搭載穩定片與雙密度鞋墊，舒適、穩定。

此外，講到Clarks一定會想到的Wallabee袋鼠鞋也有新鮮想法。1968年問世的袋鼠鞋，不但一直很歡迎，也是潮流人士們的最愛，進化版融入輕量化黃金大底，具有緩震、耐磨等特性，提供穩定的支撐力，同時有植入防水科技的版本，可以有效阻隔水分滲透，透氣性也很不錯，即便天氣潮濕也適合，穿搭不因為下雨而受限。

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲Wallabee袋鼠鞋顏色、款式眾多，是潮流人士必備。

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲男士真皮防水袋鼠鞋，7,880元。

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）
▲男士真皮袋鼠鞋，6,580元。

來自新加坡的鞋包品牌PEDRO總是能營造出不費力的俐落感，希望在流行穿搭、舒適實用與專業展現之間取得平衡，無論什麼場合都能輕鬆展現個人風格，新款芭蕾舞鞋、樂福鞋都好穿好搭，設計簡單又藏有細節，麂皮運動鞋與低跟鞋則讓休閒與正式時刻的造型更加分。

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）

▲PEDRO皮革芭蕾舞鞋，3,190元。

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）
▲PEDRO皮革樂福鞋，3,990元（左）、4,390元（右）。

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）
▲PEDRO皮革後空高跟鞋，3,190元。

▲Clarks、PEDRO 。（圖／品牌提供）
▲PEDRO麂皮運動鞋，3,690元。

