張凌赫成為PUMA代言人曝養眼帥照！宋雨琦同款水鑽Samba必須入手

記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌持續以經典鞋型連結當代街頭文化，讓休閒穿搭也洋溢濃濃的時髦氣息，而PUMA就宣佈演員張凌赫成為品牌代言人，並首次釋出形象帥照寵粉。adidas Originals 則邀請宋雨琦演繹最具話題的薄底鞋Samba 系列，迫不及待入手偶像同款了！





▲張凌赫因演出《蒼蘭訣》、《寧安如夢》等戲劇聲名大噪，而他最新身分是PUMA 品牌代言人，也同步演繹 H-STREET OG 隨型鞋系列 。（圖／品牌提供）

張凌赫因演出《蒼蘭訣》、《寧安如夢》等戲劇聲名大噪，而他最新身分是PUMA 品牌代言人，也同步演繹 H-STREET OG 隨型鞋系列，形象照中他身穿簡約的運動套裝藏不住帥氣形象，而鞋款靈感源自品牌檔案中的田徑鞋設計，延續經典 拼接鞋頭輪廓與俐落流線線條。鞋面採輕量化結構與透氣網眼材質，搭配銀色線條勾勒出復古與未來並存的視覺層次。





▲adidas Originals 本季推出 Samba Day 煥新企劃，並由宋雨琦示範百搭不過時的經典 Samba 系列 。（圖／品牌提供）



adidas Originals 本季推出 Samba Day 煥新企劃，並由宋雨琦示範百搭不過時的經典 Samba 系列，設計加入水鑽點綴、動物紋與金屬鞋面元素，讓經典輪廓呈現更靈動的時尚表情。部分款式結合仿皮革與鈎織鞋面拼接，帶出復古手作與當代質感並存的風格。Samba 在通勤、旅行或城市漫步等不同情境中自由切換，強調毫不費力的日常搭配感。