劉嘉玲10萬Dior包當寵物包　玩具貴賓狗變購物助理萌翻

▲劉嘉玲（左）與梁朝偉1月曾赴巴黎欣賞Dior大秀。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星劉嘉玲曾表示以前不太喜歡小動物，但2024年突然大轉變，帶回兩隻拉布拉多狗，各取名為Batman與Benjamin，讓老公梁朝偉驚訝不已。近日她似乎又添了新歡，將一隻玩具貴賓狗裝進100,000元的Dior Book Tote附肩背帶迷你托特包中，以英文寫下「和媽媽的血拼日！我是史上最棒的購物助理」，超萌模樣讓網友都融化了。







▲劉嘉玲將愛犬放入10,000元的Dior Book Tote 附肩背帶小型托特包中。（圖／翻攝carinalau1208 IG）





▲劉嘉玲的小狗充當一日購物助理，模樣可愛極了。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

劉嘉玲今年1月與梁朝偉赴巴黎參加Dior大秀，她入手新任設計師Jonathan Anderson以Choderlos de Laclos《危險關係》初版封面為設計圖案的粉紅Dior Book Tote附肩背帶迷你托特包，不僅外出使用實用方便，竟也成為寵物包，放進玩具貴賓狗剛剛好，狗寶貝乖巧的陪她逛街購物，模樣可愛極了。





▲劉嘉玲帶著兩隻拉布拉多狗外出健行。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

過去劉嘉玲受訪時曾表示，梁朝偉喜歡狗但被她禁養，因此2024年將兩隻拉布拉多狗帶回家時，老公驚訝到反問她是否肯定想養，她透露現在的日子有狗兒相伴變得很熱鬧，她也經常帶著牠們外出運動，甘心當稱職的「媽咪」。





▲劉嘉玲將一黑一白拉布拉多取名為Batman與Benjamin。（圖／翻攝carinalau1208 IG）