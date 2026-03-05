fb ig video search mobile ETtoday

星巴克今「大杯以上買一送一」　迎WBC中華隊首戰High起來！

>

▲WBC中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

WBC 世界經典棒球賽今 3／5 開打！中華隊將在經典賽首戰對戰澳洲，星巴克也在今天吹起應援號角，推出大杯以上買一送一優惠，應援中華隊前進美國！而百貨業者為迎接 WBC 盛事，也集結館內餐飲推出相關優惠，號召大家一起為中華隊加油！

▲中華隊。（圖／中職提供）

▲中華隊今晚將對戰澳洲。（圖／中職提供）

星巴克於 3／5 限定一日，推出「一起集氣 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

▲星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克買一送一，為中華隊集氣。（圖／翻攝星巴克官網）

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

▲微風松高 Texas Roadhouse憑活動畫面，享指定「生啤、瑪格麗特、精選葡萄酒」，第二杯半價。針對中華隊晉級，憑活動畫面內用滿1,200元，即可免費享用「冠軍豬肋排」。

為了讓球迷從餐桌開始為中華隊集氣，微風特別在 3／5 至 3／8 的小組賽，規劃「對戰國家限定餐廳優惠」。首戰對抗澳洲，微風信義「泰集」提供內用不限金額，台灣金牌啤酒買一送一；迎戰日本時，微風南京「和民手作廚房」則有豬排定食加購炸蝦優惠；對戰韓國當日，微風南京「釜山順豆腐」嫩豆腐煲祭出 8 折優惠。

此外「TEXAS ROADHOUSE」、「TGI FRIDAYS」與「UMAMI 金色三麥」3 間餐廳，將同步進行賽事轉播，讓消費者在歡呼聲中一同為中華隊加油，UMAMI 金色三麥更推出穿著球衣到店即贈啤酒 1 杯。

▲環球購物中心、微風信義、IKEA應援WBC都推餐飲零食限定優惠。（圖／各業者提供）

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 金色三麥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

「我行我素」最任性星座Top 3！第一名根本不在意別人怎麼看

「我行我素」最任性星座Top 3！第一名根本不在意別人怎麼看

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

陳喬恩愛馬仕收藏再壯大　可肩背的柏金包當登機包 星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！ 楊謹華任電波大使談「減法哲學」　喊話女生：醫美別做滿！ 婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚 情緒不佳先養腸！營養師教你吃出快樂荷爾蒙 請保持距離！小心「5種消耗型朋友」正悄悄偷走你的能量 星系運行顯時散發彩虹光　獨立製錶結合日本傳統工藝超限量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面