珍妮佛羅培茲運動拎愛馬仕「天花板」　超級大戶狂愛鱷魚皮包

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲秀新西裝，搭配同色系的愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝jlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

56歲的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）是好萊塢著名的美魔女，長期飲食控制並保持健身習慣，始終保持令人稱羨的火辣身材，她上健身房所拎的不是塞滿衣物的運動包，而是拎著在國際拍賣會身價500萬起跳的愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮柏金包，舉手投足貴氣指數滿點。

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲上健身房拎愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。（圖／CFP）

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲盛裝也搭同款愛馬仕喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。（圖／CFP）

珍妮佛羅培茲能演能唱，累積豐厚身家，不過她鮮少在社群曬名牌炫富，多以分享工作動向或宣傳自家保養彩妝品為主。但私下愛馬仕的確是她日常的標準配備，多次被目擊上健身房輪流拎著經典黑色柏金包或喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲另一款健身包為愛馬仕經典黑色柏金包。（圖／CFP）

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲拎愛馬仕經典黑色鱷魚皮柏金包。（圖／CFP）

身為愛馬仕大戶，珍妮佛羅培茲特別鍾愛珍稀鱷魚皮材質，總能從豐富收藏中找到與服裝色系相襯的包款，例如身穿紅色連身褲上街即拎著紅色鱷魚皮柏金包，亮眼穿搭立刻吸引眾人目光；近日她宣傳新單曲套上帥氣駝色西裝，則有同色系的鱷魚皮柏金包配成套，讓人見識她的超級VIP實力。

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲身穿紅色連身褲搭配亮眼的紅色愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／CFP）

珍妮佛羅培茲, Hermes, 愛馬仕

