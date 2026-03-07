41歲日本國民女神「蒼井優」最新復出拍攝廣告　近照零修圖驚艷全網

▲ALBION品牌迎來70週年，蒼井優拍攝形象廣告。（圖／擷取自albiontw IG，下同）

圖文／CTWANT

是什麼品牌可以請得動幾乎已經完全息影的日本女神蒼井優？答案就是日本人最愛的保養品第一品牌ALBION！品牌迎來70週年，出動好久不見、相夫教子的蒼井優拍攝形象廣告演繹透明純淨之美。​

廣告大片今天一出，讓許多人再次驚她赤裸裸零修片、零整形的41歲原生膚質，畫面中幾乎沒有濃妝修飾。鏡頭直接推近到臉部特寫，毛孔、細紋在自然光下真實呈現，卻依舊乾淨細緻。淡淡裸粉唇色、若有似無的底妝，讓肌膚像會呼吸一樣。第二支廣告片段更將場景拉到草原與海岸懸崖。夕陽粉橘色天空下，她穿著簡約白色長洋裝，站在風中。畫面沒有誇張動作，只有安靜凝視與光線交會。41歲的蒼井優，沒有刻意逆齡，卻自然年輕。這樣的原生零整形範本，在如今的娛樂圈，反而成為最難得的存在。​

27年來拒絕被定義的森林系女神

從1999年音樂劇《Annie》出道至今邁入27年，蒼井優始終低調。沒有社群帳號，不活在他人凝視之下。她被貼上「森林系」「文青空靈」標籤，但她本人從不強調這些。

招牌黑色捲髮，乾淨透明底妝，成為無數人模仿的範本。G-Dragon曾公開收藏她的海報，笑說那是女朋友；許光漢也坦言她是理想型。不管時間過了多久，在小紅書與TikTok上，「蒼井優仿妝」至今仍是熱門搜尋。​

▲蒼井優。（圖／aoiyuuu IG，下同）



她的保養關鍵：天然、樸實、長期

蒼井優曾公開分享，早晨會自製健康飲料：生薑、豆漿、寒天、楓糖漿。生薑促進循環，豆漿補充植物蛋白，寒天富含膳食纖維。她也透露會用牛奶洗臉，敷面膜偏好含牛奶或小黃瓜成分。不依賴強刺激的保養，而是溫和養膚。

極端減重曾瘦到36公斤，高麗菜瘦身更廣為人知

為電影《歡迎來到隔離病房》，她曾從43公斤瘦到36公斤。每天只吃豆類、喝蔬菜湯配跑步，這種方式過於極端。更為人熟知的是她的「高麗菜減重法」。餐前吃約六分之一顆高麗菜增加飽足感，生吃或水煮都可，逐漸養成習慣後融入日常飲食。高纖、低熱量，同時補充維生素與礦物質。這種方法比節食更可長可久。​

結婚生子，回歸小日子每日『先乳後水』好好養

2019年，她與搞笑團體「南海甜心」成員山里亮太結婚。交往兩個月閃婚，卻始終穩定。她曾說，愛上他的原因是「他打開冰箱會馬上關門」。兩人甚至沒有買婚戒就婚了。

2022年迎來女兒後，她的人生多了母親身份。但從廣告畫面來看，那份平靜與自信反而更明顯。她站在海岸懸崖上，夕陽映照臉龐。字幕寫著「綻放自信之光」。她的自信之美，零整形之美，還有只透過每天每日的基礎原生『先乳後水』和健康化妝水的基礎保養，達成白淨原生膚質，這種長期每天零懈怠的保養，才是我們現代人該追求的真實美！2026年再度看到她，依然覺得：『哇！她美的好真實、好自然！』​

​▲山里亮太與蒼井優結婚。（圖／取自7to5 IG）

延伸閱讀

▸ 遙遙無期2／趙薇被列劣跡藝人 除夕直播試水溫遇黑屏

▸ 台南規模5淺層地震是「去年嘉義大埔強震餘震」 氣象署提醒：做好防震準備

▸ 原始連結