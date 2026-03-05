WBC經典賽開打！三井、遠百花蓮大螢幕轉播　祭優惠集氣

記者蔡惠如／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）於今3／5日正式點燃戰火，中華隊首戰上午 11 點在東京巨蛋迎戰澳洲。為了與球迷一同集氣，國內百貨與購物中心紛紛啟動應援模式，包括三井不動產旗下的MITSUI OUTLET PARK、LaLaport，以及遠東百貨，皆於館內規畫賽事轉播空間，並同步推出「中華隊贏球加碼」與應援服飾優惠，讓消費者在逛街之餘，也能即時感受球賽熱血氣氛 。

▲三井台南戶外WBC轉播區。（圖／業者提供）

三井 LaLaport、Outlet

台灣三井不動產旗下的 MITSUI OUTLET PARK（林口、台中港、台南）及 Mitsui Shopping Park LaLaport 台中，今年全面啟動賽事轉播 。林口店規畫於 II 館 3F 美食街饗樂舞台旁、台中港店在 1F 室內區美食街前、台南店在 1F 西側廣場，LaLaport 台中則在 5F 市民小舞台，提供球迷免費觀賽空間 。

此外也針對會員回饋，3／5 至 3／17 期間，新加入APP會員可獲得 50 元電子抵用券。還有 WBC 的「勝利加碼」，若中華隊在指定賽事獲勝，次日於館內指定店舖單筆消費滿 1,000 元，會員點數將翻倍回饋。例如 3／5 戰勝澳洲，3／6 享點數 2 倍；成功晉級八強，3／9 點數 3 倍；挺進四強，3／16 點數 5 倍；勇奪冠軍 3／18 至 3／20 點數直接 6 倍送 。





遠百花蓮

遠東百貨則結合地區特色，遠百花蓮與市公所合作，3／5 起在建林廣場舉辦「2026世界棒球經典賽戶外轉播應援活動」，現場不僅有大螢幕轉播，還設有「強棒市集」提供美食，穿著棒球相關服飾的民眾可免費兌換小點心，並有應援加油棒與野餐墊供現場使用 。北部球迷則可前往遠百板橋中山的 GBA 吉比鮮釀餐廳，館內同步直播中華隊賽事，消費滿額另贈莎莎玉米脆片 。

全台遠百於 3／5 至 3／17 針對APP金級會員，當日單筆在男裝、家電消費滿 5,000 元，加送 HAPPY GO 點數 200 點。HAPPY GO 卡友還能用 300 點數兌換 200 元購物金，於 3／5 至 3／18 百貨服飾單筆消費滿1,000元即可抵用。