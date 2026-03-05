fb ig video search mobile ETtoday

WBC經典賽開打！三井、遠百花蓮大螢幕轉播　祭優惠集氣

>

記者蔡惠如／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）於今3／5日正式點燃戰火，中華隊首戰上午 11 點在東京巨蛋迎戰澳洲。為了與球迷一同集氣，國內百貨與購物中心紛紛啟動應援模式，包括三井不動產旗下的MITSUI OUTLET PARK、LaLaport，以及遠東百貨，皆於館內規畫賽事轉播空間，並同步推出「中華隊贏球加碼」與應援服飾優惠，讓消費者在逛街之餘，也能即時感受球賽熱血氣氛 。

▲百貨WBC轉播。（圖／業者提供）

▲三井台南戶外WBC轉播區。（圖／業者提供）

三井 LaLaport、Outlet
台灣三井不動產旗下的 MITSUI OUTLET PARK（林口、台中港、台南）及 Mitsui Shopping Park LaLaport 台中，今年全面啟動賽事轉播 。林口店規畫於 II 館 3F 美食街饗樂舞台旁、台中港店在 1F 室內區美食街前、台南店在 1F 西側廣場，LaLaport 台中則在 5F 市民小舞台，提供球迷免費觀賽空間 。

▲百貨WBC轉播。（圖／業者提供）

此外也針對會員回饋，3／5 至 3／17 期間，新加入APP會員可獲得 50 元電子抵用券。還有 WBC 的「勝利加碼」，若中華隊在指定賽事獲勝，次日於館內指定店舖單筆消費滿 1,000 元，會員點數將翻倍回饋。例如 3／5 戰勝澳洲，3／6 享點數 2 倍；成功晉級八強，3／9 點數 3 倍；挺進四強，3／16 點數 5 倍；勇奪冠軍 3／18 至 3／20 點數直接 6 倍送 。

▲百貨WBC轉播。（圖／業者提供）

遠百花蓮
遠東百貨則結合地區特色，遠百花蓮與市公所合作，3／5 起在建林廣場舉辦「2026世界棒球經典賽戶外轉播應援活動」，現場不僅有大螢幕轉播，還設有「強棒市集」提供美食，穿著棒球相關服飾的民眾可免費兌換小點心，並有應援加油棒與野餐墊供現場使用 。北部球迷則可前往遠百板橋中山的 GBA 吉比鮮釀餐廳，館內同步直播中華隊賽事，消費滿額另贈莎莎玉米脆片 。

▲百貨WBC轉播。（圖／業者提供）

全台遠百於 3／5 至 3／17 針對APP金級會員，當日單筆在男裝、家電消費滿 5,000 元，加送 HAPPY GO 點數 200 點。HAPPY GO 卡友還能用 300 點數兌換 200 元購物金，於 3／5 至 3／18 百貨服飾單筆消費滿1,000元即可抵用。

關鍵字：

2026 WBC, 世界棒球經典賽, 中華隊賽程, 棒球轉播, 遠百花蓮, 三井Outlet, 經典賽時間表, 免費轉播

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

最情緒化星座Top 3！第一名翻臉比翻書快　其實是太在乎

「我行我素」最任性星座Top 3！第一名根本不在意別人怎麼看

「我行我素」最任性星座Top 3！第一名根本不在意別人怎麼看

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

製鞋201年超狂！Clarks三瓣鞋亞洲賣30萬雙　新版「套上就走」懶人一定愛

陳喬恩愛馬仕收藏再壯大　可肩背的柏金包當登機包 星巴克3／5限定一天「大杯以上買一送一」　為WBC中華隊集氣！ 楊謹華任電波大使談「減法哲學」　喊話女生：醫美別做滿！ 婚後超疼老婆的星座TOP3！嫁給他根本像挖到寶，婚後幸福感爆棚 情緒不佳先養腸！營養師教你吃出快樂荷爾蒙 請保持距離！小心「5種消耗型朋友」正悄悄偷走你的能量 星系運行顯時散發彩虹光　獨立製錶結合日本傳統工藝超限量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面