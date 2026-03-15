fb ig video search mobile ETtoday

2026日韓底妝趨勢公開！4款新粉底質地　水膜光真的很高級

>

2026日韓底妝趨勢公開！水膜光、半霧光、輕霧，4款新粉底質地內卷戰開打！

▲2026日韓底妝趨勢。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

這兩年日韓女生的底妝審美真的變了。以前流行的是「越亮越好」，現在更在意的是近看細不細？會不會厚？會不會卡紋？到了下午會不會暗沉？

2026年的關鍵字其實很簡單：光澤要乾淨、霧感要透氣、妝膜要穩定。不是盲目發光，也不是全臉死霧，而是找到最適合自己膚質的質地。一開年就給妳四款駔新流行底妝，讓你跟著女團一起畫出超嫩底妝！

SUQQU晶采艷澤粉底液e：水飴光膜真的很高級

如果妳是光澤派，今年一定會被這瓶吸引。SUQQU這次把光澤做到一種很細緻的層次，不是油亮感，而是像在肌膚外面包了一層透明光膜。它用的是液態顏料技術，所以延展起來很均勻，不會有粉感顆粒。​

2026日韓底妝趨勢公開！水膜光、半霧光、輕霧，4款新粉底質地內卷戰開打！

▲SUQQU 晶采艷澤粉底液e 30ml／3,850元。（圖／品牌提供）

上臉之後妝感是「滑」，毛孔會被柔焦，但不會假面。尤其對偏乾或想要氣場感妝容的人來說，那種高級艷澤真的很加分。​

2026日韓底妝趨勢公開！水膜光、半霧光、輕霧，4款新粉底質地內卷戰開打！

▲SUQQU 晶采艷澤粉底液e 30ml／3,850元。（圖／品牌提供）

RMK水凝潤顏底霜＋RMK璀璨高光液：素肌派會愛

這組完全是「今天妝感很淡，但氣色很好」那種路線。RMK水凝潤顏底霜水感很重，推開像在擦保濕凝霜一樣，妝感很薄，但會自然提亮膚色。不是強遮瑕，而是讓整體膚況看起來乾淨。​

2026日韓底妝趨勢公開！水膜光、半霧光、輕霧，4款新粉底質地內卷戰開打！

▲RMK 水凝潤顏底霜 25g／1,700元。（圖／品牌提供）

再搭配璀璨高光液，在顴骨輕點一下，那種濕潤的香檳光澤會讓臉瞬間立體起來，但不會太高調。日常上班或約會都很適合。​

2026日韓底妝趨勢公開！水膜光、半霧光、輕霧，4款新粉底質地內卷戰開打！

▲RMK 璀璨高光液 1.8g／1,050元。（圖／品牌提供）

NARS超控輕霧粉底精華：毛孔柔焦真的有感

如果妳是混合肌或偏油肌，這瓶會讓妳很安心。NARS這次主打的是輕霧質地，但擦起來不乾。它控油力不錯，下午T字部位不會整片發亮，而且毛孔真的會被柔焦。妝感是乾淨俐落的那種霧面，不厚重、不假白，很適合需要上鏡或長時間帶妝的人。​

2026日韓底妝趨勢公開！水膜光、半霧光、輕霧，4款新粉底質地內卷戰開打！

▲NARS 超控輕霧粉底精華 30ml／2,150元。（圖／品牌提供）​

2026日韓底妝趨勢公開！水膜光、半霧光、輕霧，4款新粉底質地內卷戰開打！

▲NARS也正式宣布Kaia Gerber成為品牌最新全球品牌大使，活躍於國際頂尖伸展台與權威時尚媒體之間，展現現代與經典交融的獨特魅力。（圖／品牌提供）​

植村秀超快充亮顏乳＋輕霧小方瓶：女團門面感從妝前開始

現在很多人其實是妝前就決勝。想跟i-dle薇娟一樣擁有白皙透樣的好皮膚就靠這瓶！植村秀超快充亮顏乳一瓶結合保養、防曬、校色，擦完氣色會立刻被點亮。四種顏色可以依膚色選，修飾暗沉蠟黃很有感。​

2026日韓底妝趨勢公開！水膜光、半霧光、輕霧，4款新粉底質地內卷戰開打！

▲薇娟成為植村秀超快充亮顏乳的代言人。植村秀超快充亮顏乳30ml／1500元；50ml／2,100元。（圖／品牌提供）

再疊上輕霧小方瓶，妝感會變得很乾淨，而且不太暗沉。那種舞台上女團門面的透亮狀態，其實就是這種「妝前＋輕霧底妝」的組合。​

2026日韓底妝趨勢公開！水膜光、半霧光、輕霧，4款新粉底質地內卷戰開打！

▲植村秀超快充亮顏乳30ml／1500元；50ml／2,100元、植村秀輕霧小方瓶粉底液。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
婦產科名醫林禹宏辭世享壽63歲　兒痛心證實：他是上天派來的天使
台南規模5淺層地震是「去年嘉義大埔強震餘震」　氣象署提醒：做好防震準備
原始連結

關鍵字：

周刊王, 底妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

小宅當道　LG推「二合一洗乾衣機」　Sony開賣「兩件式」環繞家庭劇院

小宅當道　LG推「二合一洗乾衣機」　Sony開賣「兩件式」環繞家庭劇院

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

千黛亞「類新娘」造型優雅大氣　大花洋裝《慾望城市》凱莉也穿過

千黛亞「類新娘」造型優雅大氣　大花洋裝《慾望城市》凱莉也穿過

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下 對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準 歐美紅起來的「1% 理財法」　數學不好的人一看就懂 社交疲勞時代來了？越來越多人開始「低能量交友」快看你是否也中 霍格華茲魔法闖進星巴克！「哈利波特」聯名變色學院杯必收藏3／23登場 炒菜油怎麼選？橄欖油、酪梨油差在哪　營養觀念60秒一次看懂 蜜粉還能這樣用？7個隱藏技巧曝光　讓妝容更乾淨持久

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面