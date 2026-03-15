2026日韓底妝趨勢公開！4款新粉底質地　水膜光真的很高級

▲2026日韓底妝趨勢。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

這兩年日韓女生的底妝審美真的變了。以前流行的是「越亮越好」，現在更在意的是近看細不細？會不會厚？會不會卡紋？到了下午會不會暗沉？

2026年的關鍵字其實很簡單：光澤要乾淨、霧感要透氣、妝膜要穩定。不是盲目發光，也不是全臉死霧，而是找到最適合自己膚質的質地。一開年就給妳四款駔新流行底妝，讓你跟著女團一起畫出超嫩底妝！

SUQQU晶采艷澤粉底液e：水飴光膜真的很高級

如果妳是光澤派，今年一定會被這瓶吸引。SUQQU這次把光澤做到一種很細緻的層次，不是油亮感，而是像在肌膚外面包了一層透明光膜。它用的是液態顏料技術，所以延展起來很均勻，不會有粉感顆粒。​

▲SUQQU 晶采艷澤粉底液e 30ml／3,850元。（圖／品牌提供）

上臉之後妝感是「滑」，毛孔會被柔焦，但不會假面。尤其對偏乾或想要氣場感妝容的人來說，那種高級艷澤真的很加分。​

▲SUQQU 晶采艷澤粉底液e 30ml／3,850元。（圖／品牌提供）



RMK水凝潤顏底霜＋RMK璀璨高光液：素肌派會愛

這組完全是「今天妝感很淡，但氣色很好」那種路線。RMK水凝潤顏底霜水感很重，推開像在擦保濕凝霜一樣，妝感很薄，但會自然提亮膚色。不是強遮瑕，而是讓整體膚況看起來乾淨。​

▲RMK 水凝潤顏底霜 25g／1,700元。（圖／品牌提供）



再搭配璀璨高光液，在顴骨輕點一下，那種濕潤的香檳光澤會讓臉瞬間立體起來，但不會太高調。日常上班或約會都很適合。​

▲RMK 璀璨高光液 1.8g／1,050元。（圖／品牌提供）

NARS超控輕霧粉底精華：毛孔柔焦真的有感

如果妳是混合肌或偏油肌，這瓶會讓妳很安心。NARS這次主打的是輕霧質地，但擦起來不乾。它控油力不錯，下午T字部位不會整片發亮，而且毛孔真的會被柔焦。妝感是乾淨俐落的那種霧面，不厚重、不假白，很適合需要上鏡或長時間帶妝的人。​

▲NARS 超控輕霧粉底精華 30ml／2,150元。（圖／品牌提供）​

▲NARS也正式宣布Kaia Gerber成為品牌最新全球品牌大使，活躍於國際頂尖伸展台與權威時尚媒體之間，展現現代與經典交融的獨特魅力。（圖／品牌提供）​

植村秀超快充亮顏乳＋輕霧小方瓶：女團門面感從妝前開始

現在很多人其實是妝前就決勝。想跟i-dle薇娟一樣擁有白皙透樣的好皮膚就靠這瓶！植村秀超快充亮顏乳一瓶結合保養、防曬、校色，擦完氣色會立刻被點亮。四種顏色可以依膚色選，修飾暗沉蠟黃很有感。​

▲薇娟成為植村秀超快充亮顏乳的代言人。植村秀超快充亮顏乳30ml／1500元；50ml／2,100元。（圖／品牌提供）



再疊上輕霧小方瓶，妝感會變得很乾淨，而且不太暗沉。那種舞台上女團門面的透亮狀態，其實就是這種「妝前＋輕霧底妝」的組合。​

▲植村秀超快充亮顏乳30ml／1500元；50ml／2,100元、植村秀輕霧小方瓶粉底液。（圖／品牌提供）



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