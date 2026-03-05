WBC開打LG商城下殺95折　SHARP全壘打加碼送乾衣機

fb ig video search mobile ETtoday

▲WBC家電品牌優惠。（圖／品牌提供）

▲WBC開打，家電品牌LG祭出OLED evo G5特別優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著 2026 世界棒球經典賽WBC 今（3/5）開打，不僅球場上戰況激烈，家電品牌也展開熱血應援戰 。LG 電子瞄準球迷居家觀賽需求，推出智慧顯示器與投影機優惠，最高可享疊加折扣；台灣夏普則祭出創意應援，只要中華隊擊出全壘打就抽出一台乾衣機，並提供特定型號現折 8,000 元優惠，讓球迷在集氣加油之餘，也能趁機升級家中的生活裝備 。

▲LG CineBeam Q 小銀河投影機。

在台銷售顯示器有成的韓牌 LG，針對近期 WBC 全民熱潮，宣傳旗下三款「觀賽神器」。包括透過動態補償功能，可減少球賽高速移動產生的殘影的 LG OLED evo G5，針對追求極致畫質的消費者，以及不受空間限制的 LG CineBeam Q 小銀河投影機，室內戶外皆可使用。可隨時在家中移動的 StanbyME 2 閨蜜機第二代，也能讓使用者不漏看精彩畫面。

▲WBC家電品牌優惠。（圖／品牌提供）

▲StanbyME 2 閨蜜機第二代。

LG 表示，即日起至 3／18 期間，於 LG 官方線上商城購買指定智慧顯示器、投影機或聲霸，輸入折扣碼「WBCLG」即享 95 折，新會員還能再疊加 95 折優惠。

▲WBC家電品牌優惠。（圖／品牌提供）

台灣夏普則以「為榮耀開轟，場場都是烘布郎」為主題，推出趣味應援活動。即日起至 3／31，民眾只要在夏普官方臉書按讚分享並留言，就有機會抽中市值 32,900 元的乾衣機 。賽事期間更有熱血加碼，只要台灣代表隊擊出全壘打，夏普就再多抽一台乾衣機。

此外，活動期間於各大通路購買「夏普烘布郎乾衣機」，原價 32,900 元，應援優惠價現折 8,000 元，等於以 24,900 元即可入手 。夏普更派專人赴東京巨蛋現場應援，將隨機抽選三名粉絲送出限量東京驚喜禮物，與球迷零時差感受經典賽魅力 。

WBC優惠, LG, 夏普, SHARP, 智慧顯示器, 投影機, 乾衣機, 中華隊, 全壘打, 家電促銷

