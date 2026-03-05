fb ig video search mobile ETtoday

G-SHOCK女錶尺寸優化更纖薄 　響應國際婦女節

▲▼ G-SHOCK,Qeelin 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK慶祝2026年國際婦女節打造新錶GMA-P2126W-8A，4,200元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下品牌G-SHOCK響應2026年3月8日國際婦女節，G-SHOCK WOMEN推出以「與堅毅女性共同面對挑戰」為核心理念的全新錶款GMA-P2126W-8A，以精緻纖薄的GMA-P2100為基礎，針對纖細手腕進行尺寸優化，提升佩戴舒適度。在材質應用上，錶圈與錶帶選用生質樹脂製成，體現品牌降低環境負擔與守護地球環境的永續承諾。外觀設計則採深灰色為主調，透過簡約低調的視覺語言，輔以錶盤上的金色細節點綴，象徵在單色世界中突破困境的希望，展現高雅且具層次的質感。

▲日本藝術家富田林蘭演繹G-SHOCK GMA-P2126W-8A腕錶並打造產品主視覺。

在機能表現方面，G-SHOCK GMA-P2126W-8A延續品牌核心技術，具備200米防水、耐衝擊構造與雙LED超亮照明系統，並整合多元鬧鈴與碼錶等實用功能，充分滿足日常配戴需求。此外，品牌特別邀請日本藝術家富田林蘭（Ran Tondabayashi）擔任形象演繹並操刀主視覺設計，展現女性的自信美感。

▲▼ G-SHOCK,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Qeelin以Wulu Mini Solitaire系列鑽石項鍊誌慶國際婦女節。（圖／Qeelin提供）

華人珠寶品牌Qeelin也於國際婦女節前夕，發表新款Wulu Mini Solitaire系列項鍊與耳環獻給獨立自信的當代女性，18K玫瑰金或白金打造的小巧葫蘆造型為主視覺，戒指備有素雅光面或密鑲鑽石款式，項鍊則於橫排鑽中央點綴葫蘆，展現優雅風格。

CASIO, G-SHOCK, Qeelin

